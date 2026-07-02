Cum arată acum fiica lui Helmut Duckadam! Mama ei, impresionată de gestul lui Julianne: “Sunt mândră”

Julianne Duckadam, fiica de 18 ani a Alexandrei Duckadam şi a regretatului Helmut Duckadam, a fost, recent, voluntar la Campionatul European de Maraton Paddel. Mama ei, Alexandra Duckadam, a publicat imagini cu fiica ei de la eveniment, menţionând că e tare mândră de Julianne. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)
Julianne Duckadam s-a născut în 2008. Ea învaţă în liceul care îi poartă numele regretatului ei tată, la Clinceni.
Fiica lui Helmut Duckadam a fost voluntar la Campionatul European de Maraton Paddel
“Voluntariatul înseamnă să dăruiești din timpul tău, din energia ta și din sufletul tău, fără să aștepți nimic în schimb. Înseamnă responsabilitate, implicare, respect și dorința sinceră de a fi de folos.
Sunt mândră de fiica mea, @duckadam_julianne, care a fost voluntar la Campionatul European de Maraton Paddel. Nu doar faptul că a ales să se implice mă face mândră, ci și felul în care a făcut-o. Bucuria mea cea mai mare a fost să aud, din partea celor cu care a colaborat, doar cuvinte de apreciere la adresa ei. Pentru un părinte, aceasta este cea mai frumoasă răsplată.
Cred că educația începe în familie, dar se vede cu adevărat în felul în care un copil alege să se poarte atunci când nimeni nu îi este alături. Astăzi, privind-o, simt că valorile pe care am încercat să i le insuflăm ca părinţi au prins rădăcini.
Te iubesc și îți mulțumesc pentru fiecare motiv de mândrie pe care mi-l oferi ❤️
Fii convinsă că şi tati este mândru de tine! ❤️”, a fost mesajul emoţionant pe care Alexandra Duckadam i l-a transmis fiicei sale, pe Instagram.
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Alexandra Duckadam şi fiica ei, Julianne, au fost pe stadionul unde Helmut Duckadam a scris istorie, la 40 de ani de când “Eroul de la Sevilla” a adus Cupa Campionilor la Bucureşti
Alexandra Duckadam şi fiica sa, Julianne, au vizitat în acest an stadionul Ramon Sanchez Pizjuan, arena pe care Steaua Bucureşti a cucerit Cupa Campionilor Europeni. Pe 7 mai 1986, formaţia din Ghencea învingea Barcelona la loviturile de departajare şi devenea prima echipă din Europa de Est care cucerea marele trofeu.
Helmut Duckadam a apărat atunci toate cele patru lovituri ale catalanilor, executate de Alexanko, Pedraza, Pichi Alonso şi Marcos. Pentru Steaua au marcat Marius Lăcătuş şi Gabi Balint.
Helmut Duckadam a scris istorie în urmă cu 40 de ani şi a intrat în Cartea Recordurilor, după cele patru penalty-uri apărate. Alexandra Duckadam, care a mai fost la Sevilla alături de regretatul portar, a ţinut neapărat să o ducă şi pe fiica lor, Julianne, în locul în care tatăl ei a scris istorie.
Helmut Duckadam a decedat pe 2 decembrie 2024, la vârsta de 65 de ani. La două zile de la deces, preşedintele de atunci al României, Klaus Iohannis, l-a decorat post-mortem pe Duckadam cu Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Cavaler.
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