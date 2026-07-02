Cum arată acum fiica lui Helmut Duckadam! Mama ei, impresionată de gestul lui Julianne: “Sunt mândră”

Julianne Duckadam, fiica de 18 ani a Alexandrei Duckadam şi a regretatului Helmut Duckadam, a fost, recent, voluntar la Campionatul European de Maraton Paddel. Mama ei, Alexandra Duckadam, a publicat imagini cu fiica ei de la eveniment, menţionând că e tare mândră de Julianne. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Julianne Duckadam s-a născut în 2008. Ea învaţă în liceul care îi poartă numele regretatului ei tată, la Clinceni.

Fiica lui Helmut Duckadam a fost voluntar la Campionatul European de Maraton Paddel

“Voluntariatul înseamnă să dăruiești din timpul tău, din energia ta și din sufletul tău, fără să aștepți nimic în schimb. Înseamnă responsabilitate, implicare, respect și dorința sinceră de a fi de folos.

Sunt mândră de fiica mea, @duckadam_julianne, care a fost voluntar la Campionatul European de Maraton Paddel. Nu doar faptul că a ales să se implice mă face mândră, ci și felul în care a făcut-o. Bucuria mea cea mai mare a fost să aud, din partea celor cu care a colaborat, doar cuvinte de apreciere la adresa ei. Pentru un părinte, aceasta este cea mai frumoasă răsplată.

Cred că educația începe în familie, dar se vede cu adevărat în felul în care un copil alege să se poarte atunci când nimeni nu îi este alături. Astăzi, privind-o, simt că valorile pe care am încercat să i le insuflăm ca părinţi au prins rădăcini.