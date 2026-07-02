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Alex Musi vrea titlul: “Trebuie să ne batem pentru campionat”! Ce a spus de transferul lui Nedelcearu

Bogdan Stănescu Publicat: 2 iulie 2026, 15:40

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Alex Musi vrea titlul: Trebuie să ne batem pentru campionat! Ce a spus de transferul lui Nedelcearu

Alex Musi, la întoarcerea în ţară / AntenaSport

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Alex Musi (21 de ani) visează să ia titlul cu Dinamo în sezonul următor. “Câinii” s-au clasat pe locul 4 în play-off în sezonul trecut. Alb-roşiii au suferit însă o lovitură teribilă după ce au pierdut, 1-2, finala barajului pentru Conference League contra marii rivale, FCSB.

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Cu Nuno Campos, noul antrenor, pe bancă, Dinamo speră să se claseze mai sus în sezonul următor. Musi speră ca Dinamo să se lupte la campionat, în timp ce Andrei Nicolescu a anunţat că obiectivul este unul din primele 3 locuri.

Alex Musi visează să ia titlul cu Dinamo: “Au venit jucători buni, o să ne ajute”

“Bucuroși că am revenit după o perioadă lungă de cantonament. Ne-am antrenat bine, am reușit să punem jocul lui Mister la punct și sperăm să facem bine în campionat. Da, eu spun că ne-am obișnuit cu ce ne cere el. Sperăm să fie în regulă.

Ne-am dat seama unde suntem. La meciuri a fost un mix, nu un prim 11 stabil. Au fost niște meciuri foarte bune pentru noi, asta e foarte bine. Au venit jucători buni, cred că o să ne ajute, eu zic că o să facă treabă.

Mai ales că o să jucăm cu doi atacanți, asta o să ne prindă bine. Noi o să avem meciuri dificile la început în campionat, dar trebuie să mergem să luptăm. Dinamo mereu trebuie să-și propună să se bată la campionat”, a declarat Alex Musi la întoarcerea dinamoviştilor în ţară, din cantonamentul din Polonia.

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Musi a vorbit şi despre posibila revenire a lui Ionuţ Nedelcearu (30 de ani) la Dinamo. “Nu sunt eu în măsură să spun dacă mai e nevoie de întăriri, dar oricine o să vină o să fie bine primit. Pentru noi, care suntem o echipă tânără, ar fi foarte bine să vină un jucător ca Nedelcearu. Ne-ar ajuta”, a subliniat extrema “câinilor”.

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