Cum l-au numit arabii pe Cosmin Olăroiu, după ce au văzut gestul făcut de milionarul român în plină stradă!

Selecţionerul Emiratelor Arabe Unite, Cosmin Olăroiu (56 de ani), a impresionat pe toată lumea atunci când le-a oferit mâncare, în plină stradă, în Dubai, unor muncitori arabi din apropierea unei moschei.

Un cunoscut jurnalist arab, Ali Al-Dhabiani, l-a numit pe Olăroiu “un om bun în adevăratul sens al cuvântului“.

Cosmin Olăroiu, lăudat de un cunoscut jurnalist arab după ce le-a împărţit mâncare unor muncitori în plină stradă

„Cosmin e recunoscut pentru faptul că e un om bun în adevăratul sens al cuvântului. E admirabil cum se implică, periodic, în diferite acțiuni sociale”, a scris Ali Al-Dhabiani.

Dumitru Dragomir (79 de ani) a susţinut, recent, că Olăroiu ar avea o avere de 200 de milioane de euro. Olăroiu a investit o parte din banii câştigaţi în fotbal în diverse afaceri, în special în cele imobiliare. El are şi afaceri în HoReCa.

“Oli e cel mai tare antrenor (n.r: român). Păi dacă are cel mai tare preţ. Asta e şmecheria adevărată. Să fii antrenorul Emiratelor. Când intri în Emirate, ţi se taie respiraţia, crezi că nu eşti pe pământ.