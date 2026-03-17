Cum l-au numit arabii pe Cosmin Olăroiu, după ce au văzut gestul făcut de milionarul român în plină stradă!

Selecţionerul Emiratelor Arabe Unite, Cosmin Olăroiu (56 de ani), a impresionat pe toată lumea atunci când le-a oferit mâncare, în plină stradă, în Dubai, unor muncitori arabi din apropierea unei moschei.
Un cunoscut jurnalist arab, Ali Al-Dhabiani, l-a numit pe Olăroiu “un om bun în adevăratul sens al cuvântului“.
„Cosmin e recunoscut pentru faptul că e un om bun în adevăratul sens al cuvântului. E admirabil cum se implică, periodic, în diferite acțiuni sociale”, a scris Ali Al-Dhabiani.
Dumitru Dragomir (79 de ani) a susţinut, recent, că Olăroiu ar avea o avere de 200 de milioane de euro. Olăroiu a investit o parte din banii câştigaţi în fotbal în diverse afaceri, în special în cele imobiliare. El are şi afaceri în HoReCa.
“Oli e cel mai tare antrenor (n.r: român). Păi dacă are cel mai tare preţ. Asta e şmecheria adevărată. Să fii antrenorul Emiratelor. Când intri în Emirate, ţi se taie respiraţia, crezi că nu eşti pe pământ.
Oli e de o viaţă acolo. Fiu-meu a fost la el acasă. Are o casă… O casă de 20 de milioane. Mi-a zis fiu-meu că face casa lui uşor peste 15 milioane de euro. Îţi dai seama. Unde? În Dubai. A făcut atâtea afaceri. 2-300 de milioane are”, declara Dumitru Dragomir pentru fanatik.ro.
În cariera lui, în care a adunat numeroase trofee, Olăroiu le-a pregătit, printre altele, pe FC Naţional, FCSB, Poli Timişoara, Al-Hilal, Al-Sadd, Al Ain, naţionala Arabiei Saudite sau Sharjah.
