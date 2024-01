Cum se menţine Daniel Pancu într-o formă fizică de invidiat, la 46 de ani! "Ritualul" de la care nu se abate - Antena Sport

Andra şi Daniel Pancu au o căsnicie perfectă, după ce în tinereţe au trăit o frumoasă poveste de iubire. Cei doi s-au reîntâlnit după ani de zile, într-un moment în care fostul internaţional trecea prin divorţ. Andra este un fost fotomodel şi a pozat şi în Playboy.

„Cu fosta soție am mai avut o perioadă în care nu am mai locuit împreună, prin 2001-2002. Nu eram căsătoriți, eram iubiți. Am cunoscut-o pe Andra în perioada aia, a fost o iubire de o vară. Niciodată nu mă gândeam (n.r.- la o a doua căsătorie). Eram după un meci, eram antrenor la Rapid. Mă gândeam unde să plec în vacanța de iarnă. Mă trezisem dimineața, am văzut un mesaj de la ea, foarte ciudat. Zâmbeam așa. M-a întrebat ce fac. Ce să fac la ora asta? Eram divorțat de 8 luni. I-am spus că stau în pat, am schimbat două mesaje și ne-am întâlnit la prânz.

Am mâncat împreună și asta a fost. Eu nu mă gândeam niciodată la căsătorie, eu știam că e măritată. Nu știam că divorțase de 4 ani. Dacă nu venea pandemia, nu aveam nicio șansă. Am stat un an împreună, ne-am povestit toată viața”, a povestit Daniel Pancu, la podcast-ul „Tare de tot”.