David Popovici, surprins la volanul unei maşini de 4 ori mai scumpă decât cele primite de la Ion Ţiriac! Imagini de senzaţie - Antena Sport

Galerie (14) David Popovici, surprins la volanul unei maşini de 4 ori mai scumpă decât cele primite de la Ion Ţiriac! David Popovici, la volanul unei maşini de 200.000 de euro / captura TikTok David Popovici a fost surprins la volanul unei maşini de 4 ori mai scumpă decât cele primite de la Ion Ţiriac! Dublul medaliat olimpic de la Paris a condus un autoturism Audi R8 Spyder, care poate ajunge la peste 200.000 de euro, în funcţie de dotări. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ David Popovici a primit două maşini Hyundai Ioniq 5, de circa 50.000 de euro fiecare, pentru cele două medalii cucerite la Jocurile Olimpice de la Paris. Popovici a cucerit aurul în finala de la 200 de metri liber de la JO 2024 şi bronzul în finala probei „regină”, de 100 metri liber. David Popovici, surprins la volanul unei maşini de 4 ori mai scumpă decât cele primite de la Ion Ţiriac! Imagini de senzaţie „Am venit doi oameni cu o singură mașină, plecăm cu trei mașini. Va fi o provocare să le ducem acasă. E bine, nu mă vait. Mi-aș dori ca guvernanții să se țină de cuvânt, nu doar asta, ci să vină cu cât mai multe inițiative, să existe o strategie națională concretă, îndreptată către sport. Repet, mesajul pe care l-am transmis este important. Apreciez foarte mult inițiativa domnului Țiriac, mi-aș dori să văd cât mai mulți oameni de afaceri români susținând sportul românesc, fiecare cum poate și cum dorește. Vreau să mă bucur de mașină. „E o provocare să fac ceva fără program” Greu am reușit să mă detașez. Au fost atât de multe zile, luni, ani în pregătirea acestor Jocuri, iar în 1 minut și 44 secunde s-au încheiat brusc! A fost atât de multă presiune, sudoare, sânge lacrimi, iar în 3-4 zile s-a terminat totul. Trebuie să învăț să mă adaptez, să învăț să mă relaxez, asta e problema mea și a tuturor sportivilor prezenți aici. Reclamă

Reclamă

Am terminat Jocurile Olimpice, pot să fac toate lucrurile pe care nu le făceam înainte. Pot să citesc, să merg cu bicicleta, chiar e o provocare să fac ceva fără program. Trebuie să învăț să mă relaxez și să ies din bula aceasta a performanței. Ar trebui să ne dăm un pas în spate, să admirăm puțin medalia și să ne relaxăm. E important să punem lucrurile în balanță. Dacă tragi de tine în fiecare zi, poate reușești un rezultat sau două, apoi nu o să mai reziști presiunii sau așteptărilor”, a declarat David Popovici în cadrul evenimentului în care medaliaţii olimpici de la Paris au primit maşinile electrice de lux oferite de Fundaţia Ţiriac.

Ion Ţiriac: „Poate ajungem din nou acolo unde am fost”

Că poate încet, încet ne recâștigăm ceea ce am avut întotdeauna, adică nu gena pentru sport, nu asta, dar poate ne recâștigăm înapoi copilul ca să mai lase tableta și să-și facă alte treburi dacă părinții au ceva în cap și să vedem cum facem, poate ajungem din nou acolo unde am fost. Ați făcut foarte mult, ați făcut mult mai mult decât credeam.

Pe de o parte, pe de altă parte, cine știe, am avut onoarea, plăcerea să-l văd pe domnul prim-ministru ieri și ne-a promis că ceea ce a scos din gură se face, că încep acum și de la infrastructură, să dea bani și pentru sport. Cred că o să o facă. Hai să vedem cum facem noi ăștia care suntem mai bătrânei pe-aici. Și vreau să vă fac și ori surpriză, înainte să trec mai departe, avem pe cel mai în vârstă olimpic care trăiește în ziua de astăzi domnul Ioniță, care e acolo, 96 de ani, olimpic la Roma, ciclism, în 1960.

Reclamă

Ion Ţiriac: „Îi mulţumesc feciorului meu, în 10 zile a făcut mai mult decât puteam face eu în 2 luni” Nu e mare lucru ce facem noi pentru dumneavoastră aici, și când spun noi, eu, Țiriac, familia Țiriac sau fundația. Am încercat să facem ceva, îi mulțumesc feciorului meu, pentru că în 10 zile a făcut mai mult decât puteam face eu în 2 luni. S-adune tot ce s-a adunat aici. Sunt niște oameni care au făcut-o voluntar. Și am făcut-o și noi voluntari pentru dumneavoastră, pentru că nu numai că meritați, dar 4 ani de zile, am făcut și eu sport, nu la nivelul dumneavoastră, dar 4 ani de zile pentru secunda aia, pentru milimetrul ăla, domnul Popovici, pentru tot ce ai să-ți faci treaba asta, să muncești ca un rob, este un mare lucru”, a fost discursul lui Ion Ţiriac la evenimentul în care medaliaţii olimpici au primit autoturismele Hyundai Ioniq 5. Ion Ţiriac, un alt gest uriaş pentru olimpicii români! Anunţul făcut de fiul miliardarului, după ce medaliaţii şi-au primit limuzinele de lux Ion Ţiriac va face un alt gest uriaş pentru olimpicii români! Fiul miliardarului român, Ion Alexandru Ţiriac, a anunţat că Fundaţia Ţiriac e gata să le dea de două ori mai multe maşini olimpicilor români după Jocurile Olimpice 2028 de la Los Angeles. Ion Alexandru Ţiriac a explicat ce a însemnat logistic pentru el acordarea a 22 de maşini pentru olimpicii români. Pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles, Fundaţia Ion Ţiriac e pregătită să facă un efort dublu. „Un gest de decenţă. Fundaţia Ţiriac are ca miză tineretul, ajutorarea bătrânilor, sănătatea şi sportul. Oricând putem să facem ceva pentru sportivi, facem. Avem sprijinul unui primar, care îşi doreşte să renoveze un ansamblu sportiv pe care îl are, sau mai facem nişte turnee de tenis. Chit că pierdem bani. „Dacă la Los Angeles obţin medalii pentru 44 de maşini, le fac 44 de maşini” Din punctul meu de vedere, să plece cu câte 4 maşini, nu cu câte 2 (n.r.: olimpicii români). Să fie 44, nu 22, câte sunt acum, mi-aş dori. Dacă la Los Angeles obţin medalii pentru 44 de maşini, le fac 44 de maşini.

A fost complicat să faci rost de atâtea maşini care să fie exact la fel. A fost complicat şi să le customizezi, pentru că o customizare la o singură maşină a durat cam 12-13 ore. Cum bine ştiţi, aveam aurul pe care l-am ratat pe 13, sau ceva de genul. Socoteam zilele, oare ne ajunge, nu ne ajunge? Le arătăm cum e maşina, dar nu le-o dăm. A fost o treabă, dar cu 20 de persoane în spate, nu singur.

Am trăit cu speranţa să am cât mai multe probleme de logistică. Şi am avut. Am socotit cam 15 (n.r.: maşini), uite că sunt 22. Sabrinei i-am dat pentru că merită deplin această maşină. Ambele merită la fel de mult. Noi ca privaţi putem să facem cum vrem noi, ambele au luat bronzul”, a declarat Ion Alexandru Ţiriac la evenimentul în care medaliaţii de la Jocurile Olimpice 2024 Paris au primit maşinile de lux din partea Fundaţiei Ţiriac.

Reclamă