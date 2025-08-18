Ruben Amorim, ironizat pentru declaraţiile date după Manchester United - Arsenal 0-1! A stabilit şi un record negativ - Antena Sport

Ruben Amorim, antrenorul lui Manchester United, a fost mulţumit de prestaţia jucătorilor săi în meciul cu Arsenal, din prima etapă a noului sezon din Premier League. Chiar dacă “tunarii” s-au impus cu 1-0 în meciul de pe Old Trafford, portughezul a lăudat evoluţia echipei sale.
Declaraţiile sale au fost însă ironizate de către fanii rivalelor din Premier League şi chiar taxate de fani ai “diavolilor”.
Ruben Amorim, record negativ în Premier League! Fanii l-au taxat pentru declaraţii
După meciul de pe Old Trafford, Ruben Amorim a declarat: “Am demonstrat că putem învinge orice echipă din Premier League, mai ales împotriva unei echipe mari precum Arsenal”.
În urma acestei declaraţii, portughezul a fost ţinta ironiilor pe social media. Fanii rivalelor l-au taxat imediat pe Amorim.
“Sunt foarte mândru de băieți. Au fost foarte curajoși în tot ceea ce au făcut în timpul meciului. Felicitări pentru performanță. Meritam un rezultat diferit și trebuie să mergem mai departe.
Am fost mai agresivi decât anul trecut. Am presat sus. Am avut calitate cu mingea. Am fost mai buni împotriva unei echipe mari precum Arsenal. Sunt mândru de jocul pe care l-am făcut. Am pierdut și avem lucruri de îmbunătățit. Trebuie să câștigăm meciuri, dar prestația a fost complet diferită față de sezonul trecut”, a mai spus portughezul.
Ruben Amorim a stabilit şi un nou record negativ în Premier League. Portughezul este antrenorul unei echipe care nu este nou-promovată care ajunge cel mai repede la 15 înfrângeri în prima ligă engleză, în doar 28 de meciuri.
15 – Ruben Amorim has now lost 15 of his 28 Premier League games (W7 D6) – this is the fastest a manager has reached 15 defeats in the competition, without taking charge of a newly promoted team in that period, since Paul Hart with Portsmouth in 2009 (27 games). Prolonged. pic.twitter.com/hjvJAVCG5M
— OptaJoe (@OptaJoe) August 17, 2025