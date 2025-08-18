Ruben Amorim, ironizat pentru declaraţiile date după Manchester United - Arsenal 0-1! A stabilit şi un record negativ - Antena Sport

Ruben Amorim, antrenorul lui Manchester United, a fost mulţumit de prestaţia jucătorilor săi în meciul cu Arsenal, din prima etapă a noului sezon din Premier League. Chiar dacă “tunarii” s-au impus cu 1-0 în meciul de pe Old Trafford, portughezul a lăudat evoluţia echipei sale.

Declaraţiile sale au fost însă ironizate de către fanii rivalelor din Premier League şi chiar taxate de fani ai “diavolilor”.

Ruben Amorim, record negativ în Premier League! Fanii l-au taxat pentru declaraţii

După meciul de pe Old Trafford, Ruben Amorim a declarat: “Am demonstrat că putem învinge orice echipă din Premier League, mai ales împotriva unei echipe mari precum Arsenal”.

În urma acestei declaraţii, portughezul a fost ţinta ironiilor pe social media. Fanii rivalelor l-au taxat imediat pe Amorim.

“Sunt foarte mândru de băieți. Au fost foarte curajoși în tot ceea ce au făcut în timpul meciului. Felicitări pentru performanță. Meritam un rezultat diferit și trebuie să mergem mai departe.