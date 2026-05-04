Noua identitate vizuală a lui Dinamo aduce noi critici pentru Andrei Nicolescu! Cum l-au ironizat fanii: „Ultima glumă”

Dinamo București și-a prezentat luni noua identitate vizuală sub care va apărea începând cu data de 1 iulie, iar suporterii au lansat un nou atac la adresa lui Andrei Nicolescu, devenit principal inamic pentru o mare parte dintre aceștia.
Fanii alb-roșii l-au ironizat pe președintele celor de la Dinamo, fiind vizibil nemulțumiți de noua siglă a grupării din Ștefan cel Mare, care promită să aducă acest club într-o nouă eră.
Andrei Nicolescu, prezentat drept un clovn de suporterii lui Dinamo
Dinamo București a venit la doar o zi de la eșecul cu Universitatea Craiova cu o nouă identitate vizuală, aceasta fiind valabilă începând cu data de 1 iulie, potrivit unui comunicat al lui Andrei Nicolescu.
După meciul tensionat din Bănie, acolo unde „câinii” au lansat acuzații grave la adresa arbitrajului, decizia de a anunța noua identitate vizuală nu a fost privită cu ochi buni de către suporteri.
Aceștia l-au luat iarăși la țintă pe Andrei Nicolescu, cea mai vehementă reacție fiind publicată pe pagina oficială a Peluzei Cătălin Hîldan, acolo unde președintele clubului a fost asemănat cu un clovn.
„Astăzi, fostul președinte a spus ultima glumă”, au scris aceștia pe social media.
