Americanii exultă după dubla de senzație a lui Louis Munteanu: „A început să arate ca un adevărat star”

Daniel Işvanca Publicat: 4 mai 2026, 17:51

Louis Munteanu în meciul cu New York City FC / Profimedia

Louis Munteanu s-a dezlănțuit la ultimul meci jucat pentru DC United, atacantul transferat de la CFR Cluj reușind să înscrie de două ori în confruntarea cu New York City FC.

Americanii au fost impresionați de prestația fotbalistului pentru care s-au plătit nu mai puțin de șase milioane de euro și au avut numai cuvinte de laudă pentru acesta.

Evoluția lui Louis Munteanu din partida cu New York City FC i-a impresionat pe jurnaliștii americani, care au vorbit la superlativ despre atacantul plecat de la CFR Cluj pentru șase milioane de euro.

Dubla reușită în ultimul joc de campionat i-a convins pe aceștia că internaționalul român este pe drumul cel bun, după un start modest în Major League Soccer.

„Louis Munteanu a marcat două goluri și a început să arate ca un adevărat star. Are trei goluri în ultimele două meciuri jucate. Sean Johnson a realizat patru parade, iar D.C. United a învins New York City FC cu 2-0 duminică, în prima întâlnire dintre cele două echipe din acest sezon”, au scris cei de la CBS.

