Cristi Chivu, ofertat de doi granzi din Liga 1! Cu cine a negociat tehnicianul lui Inter și ce i-a propus FRF

Cristi Chivu a devenit campion al Italiei la primul său sezon pe banca Interului, iar tehnicianul român este aproape de a realiza eventul, dacă va reuși să o învingă pe Lazio în finala Cupei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înainte de a fi instalat pe banca Interului, acesta a primit oferte importante de la două cluburi de tradiție din Liga 1, dar și una din partea Federației Române de Fotbal.

CFR Cluj și Rapid l-au ofertat pe Cristi Chivu! Românul a refuzat postul de selecționer la U21

Cristi Chivu și-a început cariera la seniori pe banca celor de la Parma, echipă pe care a salvat-o de la retrogradare în sezonul precedent, iar imediat, antrenorul a fost numit pe banca Interului, ca înlocuitor al lui Simone Inzaghi.

La prima stagiune pe banca formației alături de care a scris istorie ca jucător, Chivu a câștigat titlul de campion, ba mai mult, poate câștiga și Cupa Italiei, urmând să întâlnească Lazio în finală.

Potrivit fanatik.ro, Cristi Chivu a avut pe masă două oferte din Liga 1: CFR Cluj și Rapid București și l-au dorit. Totodată, chiar și Federația Română de Fotbal l-a ofertat pe acesta, pentru a deveni selecționerul naționalei sub 21 de ani.