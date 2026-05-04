Home | Fotbal | Liga 1 | Cristi Chivu, ofertat de doi granzi din Liga 1! Cu cine a negociat tehnicianul lui Inter și ce i-a propus FRF

Cristi Chivu, ofertat de doi granzi din Liga 1! Cu cine a negociat tehnicianul lui Inter și ce i-a propus FRF

Daniel Işvanca Publicat: 4 mai 2026, 17:32

Comentarii
Cristi Chivu, ofertat de doi granzi din Liga 1! Cu cine a negociat tehnicianul lui Inter și ce i-a propus FRF

Cristian Chivu / Profimedia

Cristi Chivu a devenit campion al Italiei la primul său sezon pe banca Interului, iar tehnicianul român este aproape de a realiza eventul, dacă va reuși să o învingă pe Lazio în finala Cupei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înainte de a fi instalat pe banca Interului, acesta a primit oferte importante de la două cluburi de tradiție din Liga 1, dar și una din partea Federației Române de Fotbal.

CFR Cluj și Rapid l-au ofertat pe Cristi Chivu! Românul a refuzat postul de selecționer la U21

Cristi Chivu și-a început cariera la seniori pe banca celor de la Parma, echipă pe care a salvat-o de la retrogradare în sezonul precedent, iar imediat, antrenorul a fost numit pe banca Interului, ca înlocuitor al lui Simone Inzaghi.

La prima stagiune pe banca formației alături de care a scris istorie ca jucător, Chivu a câștigat titlul de campion, ba mai mult, poate câștiga și Cupa Italiei, urmând să întâlnească Lazio în finală.

Potrivit fanatik.ro, Cristi Chivu a avut pe masă două oferte din Liga 1: CFR Cluj și Rapid București și l-au dorit. Totodată, chiar și Federația Română de Fotbal l-a ofertat pe acesta, pentru a deveni selecționerul naționalei sub 21 de ani.

Reclamă
Reclamă

Românul a refuzat toate aceste propuneri, precizând că vrea să o ia pas cu pas și să încerce să își facă un nume în elita fotbalului european, cum a și reușit din primul sezon.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește Cristi Chivu să facă dubla campionat - Cupa Italiei cu Inter?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Supermarketurile unde primeşti bani pentru cutiile de carton la lapte şi suc. Lista magazinelor
Observator
Supermarketurile unde primeşti bani pentru cutiile de carton la lapte şi suc. Lista magazinelor
Mihai Rotaru, explozie de bucurie la golul victoriei din Universitatea Craiova – Dinamo! Faza l-a făcut să aibă pulsul 200. Video
Fanatik.ro
Mihai Rotaru, explozie de bucurie la golul victoriei din Universitatea Craiova – Dinamo! Faza l-a făcut să aibă pulsul 200. Video
18:31

World Cup 2026, apogeul fotbalului în materie de promovare? Cum a influențat turneul final turismul în țările organizatoare
18:14

Noua identitate vizuală a lui Dinamo aduce noi critici pentru Andrei Nicolescu! Cum l-au ironizat fanii: „Ultima glumă”
18:09

“Ce-aveţi, mă?” Dialog halucinant între arbitrii din camera VAR la faza golului oltenilor, marcat din offside!
17:51

Americanii exultă după dubla de senzație a lui Louis Munteanu: „A început să arate ca un adevărat star”
17:16

VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 4 mai
17:00

Reacţia surprinzătoare a CCA după ce Universitatea Craiova a învins-o pe Dinamo cu un gol din offside!
Vezi toate știrile
1 Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1 2 Miraculos! O nou-promovată din Europa a cucerit titlul și primul trofeu din istoria de 128 de ani a clubului 3 Verdictul specialistului, după faza scandaloasă din care Craiova a marcat golul victoriei cu Dinamo! 4 Cristi Chivu a plecat din conferinţă, după ce a devenit campion cu Inter. Cum şi-a explicat gestul rar: “Aţi înţeles momentul” 5 FotoDavid Miculescu și-a cumpărat o mașină de lux. Octavian Popescu și-a însoțit colegul de la FCSB 6 VIDEOKimi Antonelli a câştigat cursa Marelui Premiu de la Miami, stabilind un record uriaş în Formula 1!
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Anunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului InterAnunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului Inter