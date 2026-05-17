Neymar a plâns ca un copil cu o zi înainte ca Ancelotti să anunțe lotul final pentru Cupa Mondială

În etapa cu numărul 16 a primei ligi din Brazilia, Santos a primit pe teren propriu vizita celor de la Coritiba. Neymar a fost titular în disputa pierdută cu scorul de 3-0 de echipa sa.
Mai mult decât atât, cel mai important marcator din istoria naționalei Braziliei a plâns ca un copil înaintea fluierului de start, când a fost intonat imnul național.
Neymar, cu gândul la Mondial înainte de Santos – Coritiba! Brazilianul a plâns la imnul național
Neymar este cu gândul numai la Campionatul Mondial din această vară, iar starul brazilian speră să fie printre jucătorii convocați de Carlo Ancelotti pentru turneul final.
Înainte de start partidei dintre Santos și Coritiba, cel mai important marcator din istoria ”Selecao” nu și-a mai putut stăpâni lacrimile, atunci când a fost intonat imnul național.
Carlo Ancelotti va face marele anunț cu privire la lotul convocat în cursul zilei de luni. Potrivit presei din Brazilia, Neymar este „la bătaie” cu Joao Pedro.
🚨 INCREDIBLE SCENES! 😳
Neymar Jr. crying through the Brazilian National Anthem today before a match with Santos. 🇧🇷
Carlo Ancelotti will reveal his squad for the World Cup tomorrow. 🤩
— Polymarket FC (@PolymarketFC) May 17, 2026
