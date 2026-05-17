Gestul făcut de Cristi Chivu înainte de a-şi primi medalia de campion şi a sărbători titlul pe scenă cu jucătorii

Bogdan Stănescu Publicat: 17 mai 2026, 19:05

Cristi Chivu, pe scenă, după ce Lautaro a ridicat trofeul / captura digisport.ro

Cristi Chivu (45 de ani) şi-a primit medalia de campion al Italiei. Chivu a sărbătorit pe scenă cu jucătorii săi, după ce căpitanul echipei, Lautaro Martinez (28 de ani), a ridicat trofeul.

A fost un sezon de vis pentru Cristi Chivu şi Inter, antrenorul român şi jucătorii săi reuşind eventul. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Cristi Chivu, semnul victoriei înainte de a-şi primi medalia de campion al Italiei! Event pentru antrenorul român la primul sezon pe banca Interului

Înainte de a primi medalia de campion al Italiei, Cristi Chivu a făcut un semn de victorie, în timp ce se îndrepta spre podium.

Cristi Chivu face semnul victoriei înainte de a-şi primi medalia de campion al Italiei / captura digisport.ro

Chivu a fost aplaudat la scenă deschisă atunci când a intrat pe teren, la fel cum au făcut-o anterior toţi jucătorii săi, cu excepţia lui Lautaro Martinez, pentru a-şi primi medalia. Chivu l-a îmbrăţişat pe scenă pe preşedintele Interului, Giuseppe Marotta (69 de ani).

După Chivu, a intrat pe teren şi Lautaro Martinez, pentru a-şi primi medalia şi pentru a ridica trofeul. După ce Lautaro a ridicat trofeul şi l-a sărutat, s-a declanşat “nebunia” pe scenă, antrenorul român petrecând împreună cu jucătorii. E doar începutul petrecerii pentru Chivu şi jucătorii săi, care vor merge în Piaţa Domului pentru a continua sărbătoarea alături de fani.

