Atmosferă incendiară înainte de Universitatea Craiova – U Cluj. Fanii au făcut show pe străzi şi vor campionatul după 35 de ani!

Spectacol în toată regula făcut de fanii olteni pe străzile din Craiova, care vor un nou titlu în Bănie după 35 de ani!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu două ore şi jumătate înainte de meci, atmosfera este incendiară. Fanii au început să aprindă torţele alb-albastre şi să cânte, înainte de a pleca organizat spre stadion. Şi trofeul de campioană a fost expus lângă statuia lui “Ion Oblemenco”, la stadion.

Cele mai importante momente din Bănie, surprinse în imagini

Universitatea Craiova – U Cluj, meciul care poate decide titlul în Liga 1, se joacă în această seară, de la ora 20:30. Partida de pe Ion Oblemenco va fi transmisă în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia Antena Sport.