Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Doliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana Popescu - Antena Sport

Home | Extra | Doliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana Popescu
Foto

Doliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana Popescu

Publicat: 26 septembrie 2025, 20:28

Comentarii
Doliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana Popescu
galerie foto Galerie (3)

Jurnalista Ioana Popescu a murit / Facebook

Cunoscuta jurnalistă Ioana Popescu a încetat din viaţă la numai 45 de ani. Partenerul ei a confirmat decesul jurnalistei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jurnalistă şi scriitoare, Ioana Popescu a fost supranumită drept “devoratoarea de fotbalişti”. Ar fi avut în trecut relaţii cu Adrian Mutu, Răzvan Raţ, Tibi Bălan sau Yssouf Kone.

Ioana Popescu a decedat la numai 45 de ani

Pe lângă profesia de jurnalist, Ioana Popescu a mai fost scriitoare şi actriţă. Recent ea anunţa că dorea să intre şi în politică.

Starea de sănătate a Ioanei Popescu s-a înrăutăţit în ultima vreme. După ultima criză ea ar fi chemat singură ambulanţa. Echipajul medical a dus-o de urgenţă la spital, dar din păcate medicii nu au reuşit să îi salveze viaţa. Ioana Popescu s-a stins la Spitalul Sfântul Ioan din Capitală.

Am venit și am stat două-trei săptămâni la București, după care a început să se simtă rău. I-am cumpărat pastile, începuse să se umfle. (…)  Își mai revenise puțin și am ales împreună să mergem în Italia, la nașii ei. Mi-a zis să o cer de soție la Roma. 

Reclamă
Reclamă

De fapt, ea a fost singură la spital. I-au făcut niște proceduri, după care ea a venit acasă. Iar s-a simțit rău și s-a dus să se interneze. (…) M-a sunat un domn de la poliție și mi-a zis: ‘Vreau să vă dau o veste, să știți că a decedat sâmbătă noapte spre duminică’. A murit la Spitalul Sfântul Ioan din București”, a declarat iubitul Ioanei Popescu pentru cancan.ro.

Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Comuna transilvăneană care este prima localitate din România cu un brand înregistrat. Aici s-a scris istorie
Observator
Comuna transilvăneană care este prima localitate din România cu un brand înregistrat. Aici s-a scris istorie
Angajați neplătiți la TVR! Scandal în instanță pe primele de sărbători. Despre ce sumă e vorba
Fanatik.ro
Angajați neplătiți la TVR! Scandal în instanță pe primele de sărbători. Despre ce sumă e vorba
19:59
Benfica – Gil Vicente, LIVE VIDEO, 22:15. Mourinho caută o nouă victorie. Programul etapei din Liga Portugal
19:56
Hermannstadt – FC Argeș 0-1. Gruparea lui Bogdan Andone mai face o victimă în Liga 1
19:43
Universitatea Craiova – Dinamo LIVE TEXT (21:00). Derby “de foc” în Bănie. Echipele de start
19:41
LIVE SCOREAlanyaspor – Galatasaray 0-0. Ianis Hagi, pe banca de rezerve. Umit Akdag e titular
19:19
Lotul lărgit al naționalei de handbal feminin pentru Campionatul Mondial
18:59
Ratarea campionatului! Jucătorul deţinut de FCSB l-a lăsat cu poarta goală, dar el nu a reuşit să marcheze!
Vezi toate știrile
1 “Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni” 2 Gigi Becali a făcut praf un singur jucător după Go Ahead Eagles – FCSB: “Era «autobandă» la el. Bulevard” 3 Young Boys – Panathinaikos 1-4. Ionuţ Radu a apărat în Stuttgart – Celta Vigo 2-1. Rezultatele serii 4 Ştefan Târnovanu a impresionat pe toată lumea în Go Ahead Eagles – FCSB: “Intervenţia sezonului” 5 Mirel Rădoi nu mai ţine cont de nimic. Decizia radicală: “Să se ducă acasă!” 6 Dinamo joacă derby-ul cu Universitatea Craiova fără trei oameni de bază. Anunțul lui Zeljko Kopic
Citește și