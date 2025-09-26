Doliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana Popescu - Antena Sport

Cunoscuta jurnalistă Ioana Popescu a încetat din viaţă la numai 45 de ani. Partenerul ei a confirmat decesul jurnalistei.

Jurnalistă şi scriitoare, Ioana Popescu a fost supranumită drept “devoratoarea de fotbalişti”. Ar fi avut în trecut relaţii cu Adrian Mutu, Răzvan Raţ, Tibi Bălan sau Yssouf Kone.

Ioana Popescu a decedat la numai 45 de ani

Pe lângă profesia de jurnalist, Ioana Popescu a mai fost scriitoare şi actriţă. Recent ea anunţa că dorea să intre şi în politică.

Starea de sănătate a Ioanei Popescu s-a înrăutăţit în ultima vreme. După ultima criză ea ar fi chemat singură ambulanţa. Echipajul medical a dus-o de urgenţă la spital, dar din păcate medicii nu au reuşit să îi salveze viaţa. Ioana Popescu s-a stins la Spitalul Sfântul Ioan din Capitală.

„Am venit și am stat două-trei săptămâni la București, după care a început să se simtă rău. I-am cumpărat pastile, începuse să se umfle. (…) Își mai revenise puțin și am ales împreună să mergem în Italia, la nașii ei. Mi-a zis să o cer de soție la Roma.