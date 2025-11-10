Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion - Antena Sport

Detalii șocante ies la iveală după accidentul extrem de grav petrecut duminică dimineață pe un drum național din Dolj. Ambii șoferi implicați și-au pierdut viața, iar o femeie este în stare gravă, după o ciocnire frontală. Unul dintre cei decedaţi era Laurenţiu Marcu, în vârstă de 20 de ani, fotbalist la echipa din Liga a V-a, Viitorul Desa.

Unul dintre șoferi a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens, lovind în plin o altă mașină. Polițiștii au descoperit că tânărul fotbalist, care era singur în maşină, se juca pe telefon înaintea producerii accidentului şi a intrat pe contrasens, provocând tragicul accident.

Mai multe echipe din Dolj au exprimat condoleanţe pentru fotbalistul decedat.

„O duminică tristă pentru fotbalul din Dolj. Astăzi, meciul pe care echipa noastră urma să îl joace pe teren propriu împotriva echipei Viitorul Desa nu s-a mai desfășurat, din cauza unui tragic eveniment rutier în care și-a pierdut viața un tânăr jucător de la echipa oaspete. Echipa noastră transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate, apropiaților și tuturor celor afectați de această pierdere. Meciul va fi reprogramat la o dată care va fi comunicată ulterior. Condoleanțe familiei îndurerate!” au scris cei de la ACS Cioroiaşi pe pagina lor de Facebook.