Victor Pițurcă l-a luat la țintă pe Mirel Rădoi, după ce și-a dat demisia de la Craiova: „Are o problemă” - Antena Sport

Universitatea Craiova a rămas fără tehnician în plin sezon, după ce Mirel Rădoi a luat decizia de a-și da demisia din postura de antrenor principal al formației din Bănie.

Victor Pițurcă a comentat situația de la echipa clasată pe locul al patrulea în Liga 1 și l-a criticat pe Rădoi pentru felul în care a ales să încheie socotelile cu oltenii.

Victor Pițurcă l-a criticat pe Mirel Rădoi

Plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova a venit la pachet cu multe semne de întrebare, în condițiile în care jocul și rezultatele echipei erau în obiectiv.

Mihai Rotaru a anunțat în cadrul conferinței de presă de luni că are în calcul mai multe variante de înlocuitor pentru tehnicianul român și a confirmat că noul tehnician va fi străin.

Victor Pițurcă a reacționat după decizia luată de Mirel Rădoi și l-a criticat pe acesta. Mai mult decât atât, acesta a comentat și subiectul privind aducerea unui antrenor străin.