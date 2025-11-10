Victor Pițurcă l-a luat la țintă pe Mirel Rădoi, după ce și-a dat demisia de la Craiova: „Are o problemă” - Antena Sport

Închide meniul
Victor Pițurcă l-a luat la țintă pe Mirel Rădoi, după ce și-a dat demisia de la Craiova: „Are o problemă”

Daniel Işvanca Publicat: 10 noiembrie 2025, 20:40

Mirel Rădoi / SPORT PICTURES

Universitatea Craiova a rămas fără tehnician în plin sezon, după ce Mirel Rădoi a luat decizia de a-și da demisia din postura de antrenor principal al formației din Bănie.

Victor Pițurcă a comentat situația de la echipa clasată pe locul al patrulea în Liga 1 și l-a criticat pe Rădoi pentru felul în care a ales să încheie socotelile cu oltenii.

Victor Pițurcă l-a criticat pe Mirel Rădoi

Plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova a venit la pachet cu multe semne de întrebare, în condițiile în care jocul și rezultatele echipei erau în obiectiv.

Mihai Rotaru a anunțat în cadrul conferinței de presă de luni că are în calcul mai multe variante de înlocuitor pentru tehnicianul român și a confirmat că noul tehnician va fi străin.

Victor Pițurcă a reacționat după decizia luată de Mirel Rădoi și l-a criticat pe acesta. Mai mult decât atât, acesta a comentat și subiectul privind aducerea unui antrenor străin.

„De ce m-ar fi uimit? Explicații eu nu pot să am. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. Mirel ar trebui să explice, să spună ce l-a nemulțumit. Eu nu pot să vorbesc despre ceva ce nu cunosc. L-am avut jucător pe el. Probabil a fost nemulțumit de rezultate. Nu pot să spun mai mult.

Meseria de antrenor e extrem de dificilă. După cum se vede, Mirel are o problemă. Ca antrenor, trebuie să fii pregătit din punct de vedere psihic. Trebuie să treci prin multe momente de bucurie, dar și prin altele mult mai dificile. Nu tot timpul merge bine. Trebuie să treci peste aceste momente. Tu ești cel care are frâiele în mână”.

Victor Pițurcă: „Craiova era pe un drum bun ”

„El trebuie să vadă ce se întâmplă și să pregătească meciurile astfel încât echipa să câștige. Mirel, de la început, a avut probleme la Craiova. Cum apăreau rezultatele negative, imediat se vorbea despre plecare. E păcat. Craiova era pe un drum bun. Cred că Mirel e singurul în măsură să dea explicații.

Oraşul care testează semafoarele inteligente: se "pune" roşu când şoferii merg prea repedeOraşul care testează semafoarele inteligente: se "pune" roşu când şoferii merg prea repede
Ar trebui să iasă la o conferință de presă și să spună adevărul, ce s-a întâmplat. Eu am plecat de la Craiova când am vrut eu. După ce am plecat, Rotaru a ieșit și a spus că ‘Pițurcă a fost schimbat’. Nu am înțeles. Ca să nu mai vorbesc de cazul lui Tavi Popescu. A spus că Tavi a plecat de la Craiova din cauza mea.

Și pentru el am un sfat extrem de important: un antrenor trebuie să vină și să muncească! Nu se poate cu noroc. E important ca antrenorul să lase ceva în urmă. Știți ce făcea Mangia? Antrenament tactic la ora 10, iar a doua zi, la ora 18. Italienii au altă strategie. Mangia credea că e la Inter. Nu, e la Craiova. Ce aș putea spune eu? Eu sunt pentru antrenorii români. Ce legătură au portughezii cu fotbalul românesc? Până să cunoască lotul, l-au și dat afară”, a declarat Victor Pițurcă, potrivit digisport.ro.

