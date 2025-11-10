S-a "rupt" înainte de Bosnia – România. E confirmare oficială: "Nu e disponibil" - Antena Sport

România şi Bosnia se întâlnesc într-un meci decisiv, iar “tricolorii” speră la o calificare la Mondial. Veştile venite din tabăra Bosniei sunt foarte importante pentru Mircea Lucescu, care analizează fiecare detaliu.

La scurt timp după ce a anunțat lotul pentru duelul cu România, selecționerul Sergej Barbarez (54 de ani) a primit o lovitură: Stjepan Radeljic (28 de ani) s-a accidentat. Astfel, au fost convocați de urgență Adrian Leon Barisic (24 de ani – Basel) și Dario Saric (28 de ani – Antalyaspor).

Barbarez a participat luni, 10 noiembrie, la o conferință de presă și în primele minute a anunțat că Leon Barisic s-a accidentat și nu mai este disponibil pentru echipa națională. Barisic a fost titular şi a jucat 90 de minute, contra României. Aşadar, absenţa lui e una importantă.

”Adrian Leon Barisic nu e disponibil, s-a accidentat ieri (n.r. – 9 noiembrie) la echipa sa. Din păcate, am primit informația acum 15 minute.

Cu Raldeljic am fost în contact toată săptămâna, nu s-a antrenat deloc și nu e pregătit. Ca să știți procedura, am vorbit vineri și am convenit să nu-l convocăm de data asta.