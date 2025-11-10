Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

S-a "rupt" înainte de Bosnia – România. E confirmare oficială: "Nu e disponibil" - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | S-a “rupt” înainte de Bosnia – România. E confirmare oficială: “Nu e disponibil”

S-a “rupt” înainte de Bosnia – România. E confirmare oficială: “Nu e disponibil”

Radu Constantin Publicat: 10 noiembrie 2025, 18:56

Comentarii
S-a rupt înainte de Bosnia – România. E confirmare oficială: Nu e disponibil

România şi Bosnia se întâlnesc într-un meci decisiv, iar “tricolorii” speră la o calificare la Mondial. Veştile venite din tabăra Bosniei sunt foarte importante pentru Mircea Lucescu, care analizează fiecare detaliu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La scurt timp după ce a anunțat lotul pentru duelul cu România, selecționerul Sergej Barbarez (54 de ani) a primit o lovitură: Stjepan Radeljic (28 de ani) s-a accidentat. Astfel, au fost convocați de urgență Adrian Leon Barisic (24 de ani – Basel) și Dario Saric (28 de ani – Antalyaspor).

Barbarez a participat luni, 10 noiembrie, la o conferință de presă și în primele minute a anunțat că Leon Barisic s-a accidentat și nu mai este disponibil pentru echipa națională.  Barisic a fost titular şi a jucat 90 de minute, contra României. Aşadar, absenţa lui e una importantă.

”Adrian Leon Barisic nu e disponibil, s-a accidentat ieri (n.r. – 9 noiembrie) la echipa sa. Din păcate, am primit informația acum 15 minute.

Cu Raldeljic am fost în contact toată săptămâna, nu s-a antrenat deloc și nu e pregătit. Ca să știți procedura, am vorbit vineri și am convenit să nu-l convocăm de data asta.

Reclamă
Reclamă

Am vorbit din nou duminică, are nevoie de odihnă și, din păcate, nu ne putem baza pe el”, a spus Barbarez, potrivit sportsport.ba.

 

Oraşul care testează semafoarele inteligente: se "pune" roşu când şoferii merg prea repedeOraşul care testează semafoarele inteligente: se "pune" roşu când şoferii merg prea repede
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Salariile la vedere, din 2026. Când se va aplica directiva UE care i-a enervat pe angajatori
Observator
Salariile la vedere, din 2026. Când se va aplica directiva UE care i-a enervat pe angajatori
Cum arată, de fapt, o zi din viața gimnastei Ana Maria Bărbosu, în SUA. A renunțat la România pentru o bursă de studii
Fanatik.ro
Cum arată, de fapt, o zi din viața gimnastei Ana Maria Bărbosu, în SUA. A renunțat la România pentru o bursă de studii
20:47
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
20:40
Victor Pițurcă l-a luat la țintă pe Mirel Rădoi, după ce și-a dat demisia de la Craiova: „Are o problemă”
20:35
VideoJurnal Antena Sport | Rodri muşcă din dinamovişti
20:16
VideoJurnal Antena Sport | Rădoi făcu pasul înapoi
20:06
Suporterii CFR-ului nu vor fi încântați! Ce obiectiv și-a propus Daniel Pancu: „Ar fi un miracol”
19:40
De ce lipseşte de la naţională “cel mai în formă jucător din campionat”? Mircea Lucescu, din nou criticat
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVBombă la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă 2 UPDATEMihai Rotaru îi caută înlocuitor lui Mirel Rădoi. Noul nume apărut pe lista patronului din Bănie 3 Daniel Bîrligea nu a plecat cu autocarul FCSB-ului! Ce s-a întâmplat cu atacantul, după ce a fost făcut praf de Gigi Becali 4 Elias Charalambous şi Mihai Pintilii “şi-au dat demisia”. Anunţul lui Gigi Becali după Hermannstadt – FCSB 3-3 5 “Trebuia să mă duc pe condiţiile lui?” Reacţia lui Louis Munteanu, după ce Becali a spus ce salariu i-a cerut 6 Arbitrul Radu Petrescu, făcut praf de Becali: “Îţi dai seama ce bagabont? Să o pună pe Demetrescu, fata aia”
Citește și
Cele mai citite
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România