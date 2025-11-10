Suporterii CFR-ului nu vor fi încântați! Ce obiectiv și-a propus Daniel Pancu: „Ar fi un miracol” - Antena Sport

Instalat pe banca celor de la CFR Cluj pentru a-l înlocui pe Andrea Mandorlini, Daniel Pancu a debutat cu victorie pe banca celor din Gruia, scor 1-0 la Clinceni, cu Unirea Slobozia.
Antrenorul ardelenilor a vorbit în premieră după primul meci pe banca „feroviarilor” și a explicat care este obiectivul său real în acest sezon, după ce s-au disputat 16 etape.
Daniel Pancu, resemnat în privința play-off-ului
Chiar dacă a câștigat la debutul pe banca celor de la CFR Cluj, presiunea continuă să apese pe umerii lui Daniel Pancu. Echipa din Gruia este în acest moment la 9 puncte de primul loc ce duce în play-off.
Fostul selecționer al naționalei sub 21 de ani a României a transmis în cadrul unei emisiuni care este obiectivul real al celor de la CFR în acest sezon. În același timp, acesta a explicat și că șansele la play-off sunt foarte mici.
„Cupa e obiectivul, apoi vedem. Dacă se gândește cineva la play-off, nu știu cum mai e posibil. O echipă să câștige 10 meciuri în retur, asta după ce în tur a câștigat doar două, cu același lot de jucători, ar fi un miracol”, a declarat Daniel Pancu, potrivit digisport.ro.
