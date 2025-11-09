Ioan Andone e pus la punct cu ultimele noutăți din domeniul tehnologiei - Antena Sport

Ioan Andone e pus la punct cu ultimele noutăți din domeniul tehnologiei. Cu ajutorul telefonului mobil, Andone deține controlul tot timpul și în România, și în Spania.

Cu ajutorul telefonului mobil, Andone controlează din România tot ce mișcă și în casa pe care o deține în Spania, la Marbella. “E automatizată casa. Îi dai drumul la căldură de pe telefon. Deci toate.

Are fotovoltaice, are alarme, are camere video în care vezi cine îți intră în curtea. Tu poți să controlezi tot, e automatizată complet“.

Tehnologia îl ajută să aducă și un stil de viață sănătos.

“Am pe telefon aplicație în care îmi spune câte calorii am consumat, cât am mers în fiecare zi pe jos, cât trebuie să merg să țin media“.