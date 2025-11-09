Ioan Andone e pus la punct cu ultimele noutăți din domeniul tehnologiei - Antena Sport

Ioan Andone e pus la punct cu ultimele noutăți din domeniul tehnologiei. Cu ajutorul telefonului mobil, Andone deține controlul tot timpul și în România, și în Spania.
Cu ajutorul telefonului mobil, Andone controlează din România tot ce mișcă și în casa pe care o deține în Spania, la Marbella. “E automatizată casa. Îi dai drumul la căldură de pe telefon. Deci toate.
Are fotovoltaice, are alarme, are camere video în care vezi cine îți intră în curtea. Tu poți să controlezi tot, e automatizată complet“.
Tehnologia îl ajută să aducă și un stil de viață sănătos.
“Am pe telefon aplicație în care îmi spune câte calorii am consumat, cât am mers în fiecare zi pe jos, cât trebuie să merg să țin media“.
Campionul României cu Dinamo și ca jucător, și ca antrenor, Andone e activ și pe rețele.
“(n.r. Ce aplicație folosiți dumneavoastră pe telefon cel mai des?) WhatsApp-ul îl folosesc foarte des, folosesc și Tik Tok-ul acum, mă mai uit“.
- Alimentul pe care David Popovici îl mănâncă zilnic! Era de bază în dieta românilor
- Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
- Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul României
- Investiţia de 7 milioane de euro a lui Gică Popescu! Centrul comercial a fost inaugurat
- Emeric Ienei, “uitat” şi el de statul român! Ce indemnizaţie lunară primea şi când a început să o încaseze