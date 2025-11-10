Bombă la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă - Antena Sport

Bombă la Universitatea Craiova, după eşecul cu UTA, scor 1-2, din etapa a 16-a a Ligii 1. Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă.
Conform informaţiilor AntenaSport, antrenorul de 44 de ani a luat decizia de a pleca din Craiova la scurt timp după meciul pierdut pe teren propriu cu UTA.
Bombă la Universitatea Craiova: Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă
Mirel Rădoi n-a mai rezistat şi a plecat spre Bucureşti încă de noaptea trecută, după ce echipa sa a cedat pe teren propriu în faţa celor de la UTA. Antrenorul oltenilor şi-a luat deja toate lucrurile din cantonamentul echipei.
Universitatea Craiova a ajuns la trei meciuri consecutive fără victorie în campionat. Înaintea înfrângerii cu UTA, oltenii au remizat cu Rapid (2-2) şi cu Metaloglobus (0-0).
Conform gsp.ro, Mirel Rădoi ar fi luat chiar decizia de a demisiona de la Universitatea Craiova. Eşecul cu UTA l-ar fi determinat pe antrenor să plece de pe banca oltenilor şi să-şi încheie al doilea mandat, început în ianuarie.
Nu este pentru prima dată în acest sezon când Mirel Rădoi se gândeşte să plece de la Universitatea Craiova. S-a mai întâmplat acest lucru şi după meciul tur cu UTA, încheiat tot cu victoria arădenilor, scor 3-2, cât şi după remiza surprinzătoare cu Metaloglobus, din urmă cu trei runde.
Rămâne de văzut dacă de această dată Mirel Rădoi îşi va duce la capăt decizia luată iniţial şi se va despărţi de Universitatea Craiova, echipă pe care a reuşit să o califice în grupa de Conference League, în acest sezon. După înfrângerea cu UTA, oltenii au rămas pe locul 4, cu 29 de puncte, fiind depăşiţi în această rundă de Dinamo.
