Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Bombă la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Bombă la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă
EXCLUSIV

Bombă la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă

Publicat: 10 noiembrie 2025, 9:47

Comentarii
Bombă la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă

Mirel Rădoi, la Universitatea Craiova/ Sport Pictures

Bombă la Universitatea Craiova, după eşecul cu UTA, scor 1-2, din etapa a 16-a a Ligii 1. Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Conform informaţiilor AntenaSport, antrenorul de 44 de ani a luat decizia de a pleca din Craiova la scurt timp după meciul pierdut pe teren propriu cu UTA.

Bombă la Universitatea Craiova: Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă

Mirel Rădoi n-a mai rezistat şi a plecat spre Bucureşti încă de noaptea trecută, după ce echipa sa a cedat pe teren propriu în faţa celor de la UTA. Antrenorul oltenilor şi-a luat deja toate lucrurile din cantonamentul echipei.

Universitatea Craiova a ajuns la trei meciuri consecutive fără victorie în campionat. Înaintea înfrângerii cu UTA, oltenii au remizat cu Rapid (2-2) şi cu Metaloglobus (0-0).

Conform gsp.ro, Mirel Rădoi ar fi luat chiar decizia de a demisiona de la Universitatea Craiova. Eşecul cu UTA l-ar fi determinat pe antrenor să plece de pe banca oltenilor şi să-şi încheie al doilea mandat, început în ianuarie.

Reclamă
Reclamă

Nu este pentru prima dată în acest sezon când Mirel Rădoi se gândeşte să plece de la Universitatea Craiova. S-a mai întâmplat acest lucru şi după meciul tur cu UTA, încheiat tot cu victoria arădenilor, scor 3-2, cât şi după remiza surprinzătoare cu Metaloglobus, din urmă cu trei runde.

Rămâne de văzut dacă de această dată Mirel Rădoi îşi va duce la capăt decizia luată iniţial şi se va despărţi de Universitatea Craiova, echipă pe care a reuşit să o califice în grupa de Conference League, în acest sezon. După înfrângerea cu UTA, oltenii au rămas pe locul 4, cu 29 de puncte, fiind depăşiţi în această rundă de Dinamo.

Tânărul care a provocat tragedia din Dolj ar fi stat pe telefon. Era fotbalist şi mergea la meciTânărul care a provocat tragedia din Dolj ar fi stat pe telefon. Era fotbalist şi mergea la meci
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar fi meritat Alex Dobre convocarea la naţională pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Destinaţie exotică pentru români, de Revelion. Cât costă o noapte în apartamentul Angelinei Jolie
Observator
Destinaţie exotică pentru români, de Revelion. Cât costă o noapte în apartamentul Angelinei Jolie
Stadionul Steaua devine Stadionul Emeric Ienei? Propunere în memoria celui mai mare antrenor din istoria echipei din Ghencea
Fanatik.ro
Stadionul Steaua devine Stadionul Emeric Ienei? Propunere în memoria celui mai mare antrenor din istoria echipei din Ghencea
12:43
“Trăiesc un coşmar”. Lewis Hamilton, la pământ după dezastrul din Marele Premiu al Braziliei
12:41
Lionel Messi s-a întors pe Camp Nou! Mesajul emoţionant al argentinianului: “Cea mai fericită persoană din lume”
12:22
“Tai în carne vie!” Gigi Becali, avertisment dur pentru Mihai Stoica: “Am ajuns să fac anomalii”
12:19
Gigi Becali, după ce a auzit că Mirel Rădoi pleacă de la Craiova: “Poate-l iau eu. Vine şi îşi dă demisia a doua zi”
12:02
Gigi Becali, decizie fără precedent în privinţa lui Daniel Bîrligea. Ce s-a întâmplat după meciul cu Hermannstadt
11:40
“Poate sunt eu tâmpit” Marius Şumudică, discurs furibund la adresa lui Mirel Rădoi: “Instabilitate psihică”
Vezi toate știrile
1 “Trebuia să mă duc pe condiţiile lui?” Reacţia lui Louis Munteanu, după ce Becali a spus ce salariu i-a cerut 2 Elias Charalambous şi Mihai Pintilii “şi-au dat demisia”. Anunţul lui Gigi Becali după Hermannstadt – FCSB 3-3 3 Momente horror în prima ligă! Jucător înjunghiat în gât, imediat după ce echipa lui a egalat 4 Arbitrul Radu Petrescu, făcut praf de Becali: “Îţi dai seama ce bagabont? Să o pună pe Demetrescu, fata aia” 5 Hermannstadt – FCSB 3-3. Şi-au făcut viaţa grea: nervi şi greşeli! Cu Bîrligea eliminat, sibienii au fost gata să dea lovitura 6 Inter – Lazio 2-0. Echipa lui Cristi Chivu a urcat pe primul loc în Serie A
Citește și
Cele mai citite
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România