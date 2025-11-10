Bombă la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă - Antena Sport

Bombă la Universitatea Craiova, după eşecul cu UTA, scor 1-2, din etapa a 16-a a Ligii 1. Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă.

Conform informaţiilor AntenaSport, antrenorul de 44 de ani a luat decizia de a pleca din Craiova la scurt timp după meciul pierdut pe teren propriu cu UTA.

Mirel Rădoi n-a mai rezistat şi a plecat spre Bucureşti încă de noaptea trecută, după ce echipa sa a cedat pe teren propriu în faţa celor de la UTA. Antrenorul oltenilor şi-a luat deja toate lucrurile din cantonamentul echipei.

Universitatea Craiova a ajuns la trei meciuri consecutive fără victorie în campionat. Înaintea înfrângerii cu UTA, oltenii au remizat cu Rapid (2-2) şi cu Metaloglobus (0-0).

Conform gsp.ro, Mirel Rădoi ar fi luat chiar decizia de a demisiona de la Universitatea Craiova. Eşecul cu UTA l-ar fi determinat pe antrenor să plece de pe banca oltenilor şi să-şi încheie al doilea mandat, început în ianuarie.