Daniel Bîrligea nu a plecat cu autocarul FCSB-ului! Ce s-a întâmplat cu atacantul, după ce a fost făcut praf de Gigi Becali - Antena Sport

Daniel Bîrligea a fost eroul negativ al meciului dintre Hermannstadt şi FCSB, încheiat la egalitate, scor 3-3. Atacantul roş-albaştrilor a fost eliminat în minutul 80 de Radu Petrescu, după ce a primit două cartonaşe galbene pentru proteste.
Acest lucru l-a scos din sărite pe Gigi Becali. Patronul campioanei României a avut un discurs dur la adresa atacantului pe care l-a transferat de la CFR Cluj şi a recunoscut că există o problemă uriaşă la echipă în ceea ce priveşte indisciplina.
Daniel Bîrligea a plecat cu maşina de la Sibiu, după Hermannstadt – FCSB 3-3
La un moment dat, după meciul de aseară, Gigi Becali a declarat că Daniel Bîrligea nu ar trebui să revină la Bucureşti cu autocarul FCSB-ului, deoarece patronul a considerat că atacantul şi-a bătut joc de munca colegilor săi.
Daniel Bîrligea nu a plecat de la Sibiu cu autocarul roş-albaştrilor, dar nu pentru că aşa a decis Gigi Becali, ci pentru că acestea erau planurile încă dinaintea meciului. Potrivit gsp.ro, Bîrligea a plecat alături de Florin Tănase şi Risto Radunovic cu o maşină. Bîrligea şi Tănase ar fi dorit să ajungă mai repede la Mogoşoaia, acolo unde lotul României s-a reunit încă de duminică la prânz.
Au fost şi jucători de la FCSB care au plecat de la Sibiu cu autocarul echipei, chiar dacă sunt convocaţi la echipa naţională. Darius Olaru, Ştefan Târnovanu şi David Miculescu au fost lăsaţi de autocar la Mogoşoaia.
“Eu i-am zis să angajeze un Mercedes de lux să îl ducă la echipa naţională, să nu mai calce în autocar.
Ce să caute el? Să stea cu nişte oameni pe care i-a distrus? A zis Meme că tralala, să vedem. Din punctul meu de vedere să nu mai joace deloc, să stea în tribună.
Amendă 20.000 de euro! Unde te trezeşti? Dacă nu ştii să te comporţi, du-te în junglă. Nu se întâmplă aşa nici în Africa, nici în Asia”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.
