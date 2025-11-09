Arbitrul Radu Petrescu, făcut praf de Becali: "Îţi dai seama ce bagabont? Să o pună pe Demetrescu, fata aia" - Antena Sport

Gigi Becali l-a criticat dur pe centralul Radu Petrescu după Hermannstadt – FCSB 3-3. Becali a spus că ar fi preferat ca la centru să se afle Iuliana Demetrescu, pe care a criticat-o în trecut.
Iuliana Demetrescu a arbitrat în această etapă meciul Dinamo – Csikszereda 4-0.
Gigi Becali l-a “distrus” pe Radu Petrescu: “Bagabont”
“Să o pună pe Demetrescu, fata aia. Ăla îl ţine pe Cisotti, dă fault invers. Minutul 90+5, mingea la noi, fluieră imediat. Îţi dai seama cât de bagabont? Să o pună, mă, pe Demetrescu şi gata”, a declarat Gigi Becali pentru primasport.ro.
Formaţia FCSB a remizat, duminică, în deplasare, scor 3-3, cu echipa FC Hermannstadt, în etapa a XVI-a a Ligii 1. Campioana a avut un gol anulat şi un jucător eliminat.
Pentru FC Hermannstadt au marcat Chiţu (26) şi (55) şi Stancu (87), iar pentru FCSB au punctat Thiam (4), Miculescu (63) şi Politic (90+3).
În minutul 72, Bîrligea a marcat, dar golul său a fost anulat pe motiv de ofsaid.
FC Hermannstadt: Muţiu – Ciobotaru, Căpuşă, Karo, Bejan, Stancu – Oroian (Biceanu – 69), Ivanov, Albu (Gjorgjievski – 89) – Chiţu (Buş – 80), Neguţ (Jair – 79). Antrenor: Marius Măldărăşanu
FCSB: Zima – Graovac, Cercel (Stoian – 61), Ngezana, Radunovic – Tănase, Lixandru (Bîrligea – 46)- Miculescu (Politic – 85), Olaru, Cisotti – Thiam (Popescu – 69). Antrenor: Elias Charalambous
Cartonaşe galbene: Ivanov (17) / Bîrligea (79, 81), Graovac (90+4)
Cartonaş roşu: Bîrligea (81)
Meciul a fost arbitrat de Radu Petrescu.
- Gigi Becali îl face praf pe Bîrligea: “20 de mii de euro amendă! Îţi dai seama ce obraznic?!”
- Charalambous îşi taxează jucătorii după 3-3, cu Hermannstadt: “Nu există scuze”
- Risto Radunovic, dur după Hermannstadt – FCSB 3-3: „Nu putem avea pretenții. Suntem foarte departe”
- Reacţia lui David Miculescu după ce FCSB a salvat un punct cu Hermannstadt cu un gol marcat în prelungiri
- Daniel Bîrligea a cedat! Atacantul FCSB-ului, eliminat de Radu Petrescu. A fost certat și de Florin Tănase