Arbitrul Radu Petrescu, făcut praf de Becali: "Îţi dai seama ce bagabont? Să o pună pe Demetrescu, fata aia" - Antena Sport

Arbitrul Radu Petrescu, făcut praf de Becali: “Îţi dai seama ce bagabont? Să o pună pe Demetrescu, fata aia”

Publicat: 9 noiembrie 2025, 23:06

Radu Petrescu în timpul unui meci / Profimedia Images

Gigi Becali l-a criticat dur pe centralul Radu Petrescu după Hermannstadt – FCSB 3-3. Becali a spus că ar fi preferat ca la centru să se afle Iuliana Demetrescu, pe care a criticat-o în trecut.

Iuliana Demetrescu a arbitrat în această etapă meciul Dinamo – Csikszereda 4-0.

Gigi Becali l-a “distrus” pe Radu Petrescu: “Bagabont”

“Să o pună pe Demetrescu, fata aia. Ăla îl ţine pe Cisotti, dă fault invers. Minutul 90+5, mingea la noi, fluieră imediat. Îţi dai seama cât de bagabont? Să o pună, mă, pe Demetrescu şi gata”, a declarat Gigi Becali pentru primasport.ro.

Formaţia FCSB a remizat, duminică, în deplasare, scor 3-3, cu echipa FC Hermannstadt, în etapa a XVI-a a Ligii 1. Campioana a avut un gol anulat şi un jucător eliminat.

Pentru FC Hermannstadt au marcat Chiţu (26) şi (55) şi Stancu (87), iar pentru FCSB au punctat Thiam (4), Miculescu (63) şi Politic (90+3).

În minutul 72, Bîrligea a marcat, dar golul său a fost anulat pe motiv de ofsaid.

FC Hermannstadt: Muţiu – Ciobotaru, Căpuşă, Karo, Bejan, Stancu – Oroian (Biceanu – 69), Ivanov, Albu (Gjorgjievski – 89) – Chiţu (Buş – 80), Neguţ (Jair – 79). Antrenor: Marius Măldărăşanu

FCSB: Zima – Graovac, Cercel (Stoian – 61), Ngezana, Radunovic – Tănase, Lixandru (Bîrligea – 46)- Miculescu (Politic – 85), Olaru, Cisotti – Thiam (Popescu – 69). Antrenor: Elias Charalambous

Cartonaşe galbene: Ivanov (17) / Bîrligea (79, 81), Graovac (90+4)

Cartonaş roşu: Bîrligea (81)

Meciul a fost arbitrat de Radu Petrescu.

