De ce lipseşte de la naţională "cel mai în formă jucător din campionat"? Mircea Lucescu, din nou criticat - Antena Sport

Selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat vineri lotul convocat pentru cele două jocuri cu Bosnia şi marino, format din 13 jucători din străinătate şi alţi 13 fotbalişti care evoluează în prima ligă din România.

Printre jucătorii surpriză care lipsesc de pe lista lui Mircea Lucescu se află şi Alex Dobre de la Rapid. Basarab Panduru a vorbit despre neconvocarea rapidistului. Fostul fotbalist consideră că Dobre este cel mai în formă fotbalist din campionatul nostru.

“Pe mine mă miră că Dobre nu este la naţională. Un om care din 16 meciuri, să zicem că are două mai slăbuţe, să zicem. În rest, e jucătorul cel mai în formă din campionatul nostru. E cineva mai în formă decât el?

Primii doi din campionat, per total. Mi se pare o surpriză. Pe parcursul campionatului, Dobre e constant bun şi foarte bun.”, a declarat Basarab Panduru, la Prima Sport.

Reacţia oficială a Rapidului după ce Alex Dobre nu a fost convocat de Mircea Lucescu Lipsa lui Dobre de la echipa naţională a stârnit discuţii ample în fotbalul românesc. Clubul a avut o poziţie oficială în acest sens.