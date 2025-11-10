De ce lipseşte de la naţională "cel mai în formă jucător din campionat"? Mircea Lucescu, din nou criticat - Antena Sport

Selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat vineri lotul convocat pentru cele două jocuri cu Bosnia şi marino, format din 13 jucători din străinătate şi alţi 13 fotbalişti care evoluează în prima ligă din România.
Printre jucătorii surpriză care lipsesc de pe lista lui Mircea Lucescu se află şi Alex Dobre de la Rapid. Basarab Panduru a vorbit despre neconvocarea rapidistului. Fostul fotbalist consideră că Dobre este cel mai în formă fotbalist din campionatul nostru.
“Pe mine mă miră că Dobre nu este la naţională. Un om care din 16 meciuri, să zicem că are două mai slăbuţe, să zicem. În rest, e jucătorul cel mai în formă din campionatul nostru. E cineva mai în formă decât el?
Primii doi din campionat, per total. Mi se pare o surpriză. Pe parcursul campionatului, Dobre e constant bun şi foarte bun.”, a declarat Basarab Panduru, la Prima Sport.
Reacţia oficială a Rapidului după ce Alex Dobre nu a fost convocat de Mircea Lucescu
Lipsa lui Dobre de la echipa naţională a stârnit discuţii ample în fotbalul românesc. Clubul a avut o poziţie oficială în acest sens.
”El nu are nicio nemulțumire, vă dați seama că își dorește la echipa naționala. Până la urmă sunt deciziile antrenorului și ne conformăm.
Mie mi-ar fi plăcut să meargă, a fost jucătorul lunii octombrie, dar nu decidem noi și domnul Lucescu știe mai bine. El a demonstrat că e unul dintre cei mai buni”, a spus Angelescu, citat de digisport.ro.
România va evolua în Bosnia, pe 15 noiembrie, de la ora 21:45. Ultimul meci din Grupa H a preliminariilor World Cup 2026 va avea loc la Ploieşti, cu San Marino, pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
