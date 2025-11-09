Maşina lui Diego Maradona a fost scoasă la licitaţie. Cât costă şi ce dotări are - Antena Sport

Maşina lui Diego Maradona, pe care a folosit-o în ultimii ani de viaţă, este scoasă la licitație săptămâna viitoare, la Dubai. Bolidul de lux are în bord doar 21.690 de km şi a fost cumpărat în 2015, în perioada în care s-a aflat în Emiratele Arabe Unite. Preţul de pornire, ţinând cont că i-a aparţinut chiar starului Argentinei, este unul destul de mic: 51.000 de euro, notează Gazzetta dello Sport. Rămâne de văzut până la ce preţ se va ridica în urma licitaţiei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Maşina, un model BMW i8, un coupe hibrid plug-in, a fost achiziţionată în 2015. Atunci suma dată de Maradona pentru o astfel de maşină a fost de 136.500 de dolari, doar pentru maşină cu dotările de bază. Preţul a fost ridicat, pentri că numărul unor astfel de maşini este limitat, de doar 20.000 de unități fabricate până în iunie 2020.

Ce dotări are maşina? BMW i8 este propulsat de un motor turbo de 1,5 litri cu trei cilindri, combinat cu un motor electric, care dezvoltă o putere totală de 262 CP, iar greutatea pe care o are mașina este de mai puțin de 1,5 tone. În numai 4,4 secunde accelerează de la 0 la 100 km/h, iar viteza maximă este de 250 km/h.

Potrivit SBX Cars, prețul de pornire la licitație pentru mașina lui Maradona este de 51.000 de dolari. Astfel, „această supermașină sport este potrivită pentru colecționarii care apreciază atât performanța, cât și proveniența”, notează SBX.