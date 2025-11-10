Elias Charalambous şi Mihai Pintilii "şi-au dat demisia". Anunţul lui Gigi Becali după Hermannstadt - FCSB 3-3 - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a fost un car de nervi după Hermannstadt – FCSB, încheiat la egalitate, scor 3-3. Campioana României a obţinut un punct în prelungiri, graţie golului marcat de Dennis Politic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Patronul roş-albaştrilor a fost extrem de nemulţumit de mai mulţi jucători, în mod special de Daniel Bîrligea, cel care a fost eliminat pentru două galbene încasate pentru proteste.

Gigi Becali a anunţat că Elias Charalambous şi Mihai Pintilii au vrut să plece de la FCSB

Gigi Becali vrea să pună piciorul în prag după această remiză şi a anunţat că va schimba strategia, urmând ca Elias Charalambous şi Mihai Pintilii să fie cei care să o pună în practică.

Mai mult, Gigi Becali a anunţat că cei doi antrenori de la FCSB au vrut să plece de la echipă, dar i-a convins să rămână, deoarece el va fi cel care şi va asuma rezultatele de acum încolo:

“S-a terminat cu închizătorii. Joc cu Olaru şi cu Tănase. Doar aşa mai poţi câştiga campionatul. Olaru şi aşa greşeşte mult. Eu doar le spun, ei să o gândească. Ce, eu sunt antrenor? Ei să o facă, să găsească formula.