Elias Charalambous şi Mihai Pintilii "şi-au dat demisia". Anunţul lui Gigi Becali după Hermannstadt - FCSB 3-3 - Antena Sport

Elias Charalambous şi Mihai Pintilii “şi-au dat demisia”. Anunţul lui Gigi Becali după Hermannstadt – FCSB 3-3

Publicat: 10 noiembrie 2025, 8:28

Gigi Becali, Elias Charalambous şi Mihai Pintilii / Colaj Hepta şi Sport Pictures

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a fost un car de nervi după Hermannstadt – FCSB, încheiat la egalitate, scor 3-3. Campioana României a obţinut un punct în prelungiri, graţie golului marcat de Dennis Politic.

Patronul roş-albaştrilor a fost extrem de nemulţumit de mai mulţi jucători, în mod special de Daniel Bîrligea, cel care a fost eliminat pentru două galbene încasate pentru proteste.

Gigi Becali a anunţat că Elias Charalambous şi Mihai Pintilii au vrut să plece de la FCSB

Gigi Becali vrea să pună piciorul în prag după această remiză şi a anunţat că va schimba strategia, urmând ca Elias Charalambous şi Mihai Pintilii să fie cei care să o pună în practică.

Mai mult, Gigi Becali a anunţat că cei doi antrenori de la FCSB au vrut să plece de la echipă, dar i-a convins să rămână, deoarece el va fi cel care şi va asuma rezultatele de acum încolo:

“S-a terminat cu închizătorii. Joc cu Olaru şi cu Tănase. Doar aşa mai poţi câştiga campionatul. Olaru şi aşa greşeşte mult. Eu doar le spun, ei să o gândească. Ce, eu sunt antrenor? Ei să o facă, să găsească formula.

Pintilii şi Charalambous şi-au dat demisia, au vrut să plece, am zis nu. Le-am zis că îmi asum eu de acum. Am dat vreodată vina pe Pintilii sau Charalambous? Nu. Şut trebuia să stea puţin în tribune, să rupă banca, pentru a putea să joace ca înainte”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.

