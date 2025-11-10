Elias Charalambous şi Mihai Pintilii "şi-au dat demisia". Anunţul lui Gigi Becali după Hermannstadt - FCSB 3-3 - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a fost un car de nervi după Hermannstadt – FCSB, încheiat la egalitate, scor 3-3. Campioana României a obţinut un punct în prelungiri, graţie golului marcat de Dennis Politic.
Patronul roş-albaştrilor a fost extrem de nemulţumit de mai mulţi jucători, în mod special de Daniel Bîrligea, cel care a fost eliminat pentru două galbene încasate pentru proteste.
Gigi Becali a anunţat că Elias Charalambous şi Mihai Pintilii au vrut să plece de la FCSB
Gigi Becali vrea să pună piciorul în prag după această remiză şi a anunţat că va schimba strategia, urmând ca Elias Charalambous şi Mihai Pintilii să fie cei care să o pună în practică.
Mai mult, Gigi Becali a anunţat că cei doi antrenori de la FCSB au vrut să plece de la echipă, dar i-a convins să rămână, deoarece el va fi cel care şi va asuma rezultatele de acum încolo:
“S-a terminat cu închizătorii. Joc cu Olaru şi cu Tănase. Doar aşa mai poţi câştiga campionatul. Olaru şi aşa greşeşte mult. Eu doar le spun, ei să o gândească. Ce, eu sunt antrenor? Ei să o facă, să găsească formula.
Pintilii şi Charalambous şi-au dat demisia, au vrut să plece, am zis nu. Le-am zis că îmi asum eu de acum. Am dat vreodată vina pe Pintilii sau Charalambous? Nu. Şut trebuia să stea puţin în tribune, să rupă banca, pentru a putea să joace ca înainte”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.
- Gigi Becali, nemulţumit de Mihai Stoica! Decizia radicală pe care a anunţat-o patronul FCSB-ului
- Marius Măldărășanu nu a fost încântat, după 3-3 cu FCSB: „Este frustrare”
- Arbitrul Radu Petrescu, făcut praf de Becali: “Îţi dai seama ce bagabont? Să o pună pe Demetrescu, fata aia”
- Gigi Becali îl face praf pe Bîrligea: “20 de mii de euro amendă! Îţi dai seama ce obraznic?!”
- Charalambous îşi taxează jucătorii după 3-3, cu Hermannstadt: “Nu există scuze”