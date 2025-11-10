Mihai Rotaru ii caută înlocuitor lui Mirel Rădoi. Există o listă de 3 - Antena Sport

Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova, după eşecul cu UTA Arad, 1-2, şi Mihai Rotaru s-a mişcat rapid şi i-a găsit deja un înlocuitor antrenorului care îi lasăpe olteni pe locul 4, la şase puncte de liderul Rapid.

Rămâne de văzut cum se vor înţelege cele două părţi, ţinând cont că Rădoi ar trebui să îi plătească 250.000 de euro lui Rotaru, în urma demisiei.

Mihai Rotaru i-a găsit deja înlocuitor lui Mirel Rădoi

Update: 14:10: Mihai Rotaru a negat înţelegerea cu Daniel Sousa. “Niciun nume nu s-a aflat pe lista lungă. Nu e nicio sursă care să fie pe aproape. Avem o listă despre care va vorbi Felgueiras. Gică Hagi nu se află pe listă, ar fi fost imposibil.”

Conform fanatik.ro, noul antrenor al Universităţii Craiova va fi Daniel Sousa. Portughezul de 41 de ani, cel care i-a fost secund lui Andre Villas Boas timp de mai mult de zece ani, lucrând la Tottenham sau Chelsea.

Începând cu 2022, el le-a pregătit pe Gil Vicente, Arouca, Braga şi Vitoria Guimaraes, fiind declarat managerul lunii februarie 2024.