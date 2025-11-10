Mihai Rotaru ii caută înlocuitor lui Mirel Rădoi. Există o listă de 3 - Antena Sport

Închide meniul
Mihai Rotaru ii caută înlocuitor lui Mirel Rădoi. Există o listă de 3

Mihai Rotaru ii caută înlocuitor lui Mirel Rădoi. Există o listă de 3

Mihai Rotaru ii caută înlocuitor lui Mirel Rădoi. Există o listă de 3

Publicat: 10 noiembrie 2025, 13:24

Mihai Rotaru ii caută înlocuitor lui Mirel Rădoi. Există o listă de 3

Mirel Rădoi, în timpul unui meci - Sport Pictures

Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova, după eşecul cu UTA Arad, 1-2, şi Mihai Rotaru s-a mişcat rapid şi i-a găsit deja un înlocuitor antrenorului care îi lasăpe olteni pe locul 4, la şase puncte de liderul Rapid.

Rămâne de văzut cum se vor înţelege cele două părţi, ţinând cont că Rădoi ar trebui să îi plătească 250.000 de euro lui Rotaru, în urma demisiei.

Mihai Rotaru i-a găsit deja înlocuitor lui Mirel Rădoi

Update: 14:10: Mihai Rotaru a negat înţelegerea cu Daniel Sousa. “Niciun nume nu s-a aflat pe lista lungă. Nu e nicio sursă care să fie pe aproape. Avem o listă despre care va vorbi Felgueiras. Gică Hagi nu se află pe listă, ar fi fost imposibil.”

Conform fanatik.ro, noul antrenor al Universităţii Craiova va fi Daniel Sousa. Portughezul de 41 de ani, cel care i-a fost secund lui Andre Villas Boas timp de mai mult de zece ani, lucrând la Tottenham sau Chelsea.

Începând cu 2022, el le-a pregătit pe Gil Vicente, Arouca, Braga şi Vitoria Guimaraes, fiind declarat managerul lunii februarie 2024.

Oltenii se grăbesc şi vor să îl angajeze cât mai repede pe lusitan, pentru ca acesta să ăprofite de pauza internaţională pentru a se acomoda la Craiova.

Daniel Sousa

Gigi Becali, reacţie după plecarea lui Mirel Rădoi de la Craiova

Gigi Becali a comentat situaţia explozivă de la Universitatea Craiova, acolo unde Mirel Rădoi a lua decizia de a-şi da demisia. Finanţatorul de la FCSB a glumit pe seama unei posibile colaborări cu finul său Rădoi.

“Poate-l iau eu. La mine cred că vine şi îşi dă demisia a doua zi. Mă cert cu el, e finul meu. Mă cert cu finii pentru fotbal? Ce, sunt nebun? Eu am câştigat bani aşa, milioane. Am avut performanţe aşa, nu s-a făcut în România ce am făcut eu. Dacă aşa mi-a mers mie, pentru ce să schimb? I-am speriat acum cu amenzile, vor juca, am 5 puncte faţă de locul 6. Trebuie să o batem pe Farul, venim în play-off.

(n.r. – Va fi mai puternică Craiova fără Rădoi?) Nu ştim asta, el ştie fotbal, dar ei au jucători valoroşi acolo. Toată echipa e valoroasă. Nu ştim dacă din Mirel sau din jucători valoroşi au făcut de au făcut. Ce, Rotaru e om prost, nu ştie fotbal?”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

