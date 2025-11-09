Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Trebuia să mă duc pe condiţiile lui?" Reacţia lui Louis Munteanu, după ce Becali a spus ce salariu i-a cerut - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Trebuia să mă duc pe condiţiile lui?” Reacţia lui Louis Munteanu, după ce Becali a spus ce salariu i-a cerut

“Trebuia să mă duc pe condiţiile lui?” Reacţia lui Louis Munteanu, după ce Becali a spus ce salariu i-a cerut

Publicat: 9 noiembrie 2025, 16:57

Comentarii
Trebuia să mă duc pe condiţiile lui? Reacţia lui Louis Munteanu, după ce Becali a spus ce salariu i-a cerut

Louis Munteanu / Profimedia Images

După meciul Unirea Slobozia – CFR Cluj 0-1, Louis Munteanu (23 de ani) a fost întrebat şi de negocierile pe care acesta le-a purtat cu Gigi Becali pentru a merge la FCSB.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Becali dezvăluia că Louis Munteanu i-a cerut un salariu de 60.000 de euro pe lună. Transferul lui Louis Munteanu reprezintă o prioritate pentru CFR Cluj, în condiţiile în care formaţia din Gruia se confruntă cu probleme financiare.

Louis Munteanu a vorbit despre negocierile cu Gigi Becali

“Sper să o ţinem tot aşa şi să câştigăm cât mai multe meciuri, pentru că avem nevoie.

Sunt bine, nu mai am probleme acum. Mă bucur că nu am mai avut probleme medicale.

(n.r: despre venirea lui Daniel Pancu) A dat încredere grupului. Cum a zis şi Camo (n.r: Camora) înainte, se vede că vrea să demonstreze. Împreună putem să câştigăm multe meciuri.

Reclamă
Reclamă

Am vorbit cu Mister, am o relaţie bună cu el şi de la naţională (n.r: naţionala U21). Mă bucur că a venit şi sper să facem lucruri bune împreună. Şi la naţionala under zic eu că am făcut lucruri bune.

Cu o victorie e greu să zici. Trebuie să câştigăm mai mult. Degeaba câştigi un meci dacă etapa viitoare pierdem. Vine bine pauza asta. Mister chiar are antrenamente bune. Sper să lucreze bine şi să fim din ce în ce mai bine.

(n.r: despre naţională, acolo unde e convocat) Două meciuri grele. Trebuie să câştigăm în Bosnia că nu mai avem ce să facem. E un grup unit.

"Luaţi-o că o omoară". Şi-a ucis sora pe care o bătea şi o chinuia de ani întregi. Filmul crimei din Vaslui"Luaţi-o că o omoară". Şi-a ucis sora pe care o bătea şi o chinuia de ani întregi. Filmul crimei din Vaslui
Reclamă

Sunt bine, îmi văd de treaba mea, sper să îmi ajut echipa.

(n.r: despre negocierile cu FCSB. Ce s-a întâmplat?) Nimic, ce să se întâmple. Când o să vină iarna, o să aflaţi. Suntem în sezon, nu sunt aici să vorbesc despre oferte.

(n.r: despre salariul pe care i l-a cerut lui Gigi Becali) Păi ce, trebuia să mă duc pe condiţiile lui? Am cerut ce zic eu că merit. Dacă nu a vrut să îmi ofere, asta a fost”, a declarat Louis Munteanu pentru digisport.ro.

Unirea Slobozia – CFR Cluj 0-1

Formaţia CFR Cluj a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Unirea Slobozia, în etapa a XVI-a a Ligii 1.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Cordea, în minutul 42. CFR Cluj a urcat pe locul 12 cu această victorie, având acum 16 puncte. Unirea Slobozia e pe 11, cu 18 puncte.

Unirea Slobozia: Gurău – Dorobanţu, Safranov, Antoche, Şerbănică (Toma – 64) – Coadă, Hamdiji (Purece – 64) – Bărbuţ (Florescu – 71), V. Pop (75), Papeau – Afalna (Espinosa – 64). Antrenor: Andrei Prepeliţă

CFR Cluj: Hindrich – Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora – Fică (Djokovic – 46), Muhar, Emerllahu (Păun – 46) – Cordea (Keita – 72), L. Munteanu (Slimani – 70), Korenica. Antrenor: Daniel Pancu

Cartonaşe galbene: Coadă (89) / Sinyan (74), Camora (90+5)

Meciul a fost arbitrat de Cristian Moldoveanu.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar fi meritat Alex Dobre convocarea la naţională pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O mamă a trei copii ucisă de soţ în faţa celui mai mic, în Teleorman. Băieţelul îşi ţinea încă mama în braţe
Observator
O mamă a trei copii ucisă de soţ în faţa celui mai mic, în Teleorman. Băieţelul îşi ţinea încă mama în braţe
Incredibil! Ce i-a ordonat Nicolae Ceaușescu lui Emeric Ienei după ce a câștigat Cupa Campionilor Europeni!
Fanatik.ro
Incredibil! Ce i-a ordonat Nicolae Ceaușescu lui Emeric Ienei după ce a câștigat Cupa Campionilor Europeni!
19:55
Adrian Mihalcea și răspunsul oferit când a fost întrebat de play-off: „Nu mă interesează”
19:54
LIVE VIDEOChicago Blackhawks – Detroit Red Wings se joacă ACUM. Colorado Avalanche – Edmonton Oilers 9-1
19:51
Nota primită de Dennis Man, după ce a pasat decisiv în AZ Alkmaar – PSV
19:41
EXCLUSIVDeian Sorescu, impresionat de reuşita lui Ianis Hagi: “Un gol senzaţional”
19:37
LIVE SCOREMan, titular într-un meci cu cinci goluri. În Spania, Andrei Raţiu a făcut egal cu Real Madrid! Chivu are derby
19:37
VideoWeekend de coşmar pentru Gabriel Bortoleto! Pilotul brazilian a abandonat în cursa din ţara lui
Vezi toate știrile
1 FotoClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor 2 VIDEOLando Norris, pole-position în Marele Premiu al Braziliei! Calificări incredibile, cu Verstappen OUT din Q1 3 S-a “rupt” pe scara autocarului şi ratează Hermannstadt – FCSB. Situaţie incredibilă 4 VIDEOIanis Hagi, gol de senzaţie! Fiul lui Gică Hagi, în mare formă înaintea meciurilor naţionalei 5 Alimentul pe care David Popovici îl mănâncă zilnic! Era de bază în dieta românilor 6 Incredibil! Neluţu Varga i-a dat 100.000 de euro lui Gigi Becali ca să-l transfere pe Louis Munteanu. Ce s-a decis
Citește și
Cele mai citite
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România