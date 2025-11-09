"Trebuia să mă duc pe condiţiile lui?" Reacţia lui Louis Munteanu, după ce Becali a spus ce salariu i-a cerut - Antena Sport

După meciul Unirea Slobozia – CFR Cluj 0-1, Louis Munteanu (23 de ani) a fost întrebat şi de negocierile pe care acesta le-a purtat cu Gigi Becali pentru a merge la FCSB.
Becali dezvăluia că Louis Munteanu i-a cerut un salariu de 60.000 de euro pe lună. Transferul lui Louis Munteanu reprezintă o prioritate pentru CFR Cluj, în condiţiile în care formaţia din Gruia se confruntă cu probleme financiare.
Louis Munteanu a vorbit despre negocierile cu Gigi Becali
“Sper să o ţinem tot aşa şi să câştigăm cât mai multe meciuri, pentru că avem nevoie.
Sunt bine, nu mai am probleme acum. Mă bucur că nu am mai avut probleme medicale.
(n.r: despre venirea lui Daniel Pancu) A dat încredere grupului. Cum a zis şi Camo (n.r: Camora) înainte, se vede că vrea să demonstreze. Împreună putem să câştigăm multe meciuri.
Am vorbit cu Mister, am o relaţie bună cu el şi de la naţională (n.r: naţionala U21). Mă bucur că a venit şi sper să facem lucruri bune împreună. Şi la naţionala under zic eu că am făcut lucruri bune.
Cu o victorie e greu să zici. Trebuie să câştigăm mai mult. Degeaba câştigi un meci dacă etapa viitoare pierdem. Vine bine pauza asta. Mister chiar are antrenamente bune. Sper să lucreze bine şi să fim din ce în ce mai bine.
(n.r: despre naţională, acolo unde e convocat) Două meciuri grele. Trebuie să câştigăm în Bosnia că nu mai avem ce să facem. E un grup unit.
Sunt bine, îmi văd de treaba mea, sper să îmi ajut echipa.
(n.r: despre negocierile cu FCSB. Ce s-a întâmplat?) Nimic, ce să se întâmple. Când o să vină iarna, o să aflaţi. Suntem în sezon, nu sunt aici să vorbesc despre oferte.
(n.r: despre salariul pe care i l-a cerut lui Gigi Becali) Păi ce, trebuia să mă duc pe condiţiile lui? Am cerut ce zic eu că merit. Dacă nu a vrut să îmi ofere, asta a fost”, a declarat Louis Munteanu pentru digisport.ro.
Unirea Slobozia – CFR Cluj 0-1
Formaţia CFR Cluj a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Unirea Slobozia, în etapa a XVI-a a Ligii 1.
Unicul gol al meciului a fost marcat de Cordea, în minutul 42. CFR Cluj a urcat pe locul 12 cu această victorie, având acum 16 puncte. Unirea Slobozia e pe 11, cu 18 puncte.
Unirea Slobozia: Gurău – Dorobanţu, Safranov, Antoche, Şerbănică (Toma – 64) – Coadă, Hamdiji (Purece – 64) – Bărbuţ (Florescu – 71), V. Pop (75), Papeau – Afalna (Espinosa – 64). Antrenor: Andrei Prepeliţă
CFR Cluj: Hindrich – Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora – Fică (Djokovic – 46), Muhar, Emerllahu (Păun – 46) – Cordea (Keita – 72), L. Munteanu (Slimani – 70), Korenica. Antrenor: Daniel Pancu
Cartonaşe galbene: Coadă (89) / Sinyan (74), Camora (90+5)
Meciul a fost arbitrat de Cristian Moldoveanu.
- Adrian Mihalcea și răspunsul oferit când a fost întrebat de play-off: „Nu mă interesează”
- Universitatea Craiova – UTA Arad 1-2. Echipa lui Adrian Mihalcea detonează bomba în Bănie
- Hermannstadt – FCSB LIVE TEXT (20:30). Târnovanu nu este în lot! Echipele de start
- Jean Vlădoiu i-a făcut praf pe cei de la CFR Cluj, după eșecul de la Clinceni: „Doar în ligile inferioare”
- Enervat de Louis Munteanu, Pancu a făcut un gest necontrolat. Ce s-a întâmplat şi la finalul meciului