"Trebuia să mă duc pe condiţiile lui?" Reacţia lui Louis Munteanu, după ce Becali a spus ce salariu i-a cerut - Antena Sport

După meciul Unirea Slobozia – CFR Cluj 0-1, Louis Munteanu (23 de ani) a fost întrebat şi de negocierile pe care acesta le-a purtat cu Gigi Becali pentru a merge la FCSB.

Becali dezvăluia că Louis Munteanu i-a cerut un salariu de 60.000 de euro pe lună. Transferul lui Louis Munteanu reprezintă o prioritate pentru CFR Cluj, în condiţiile în care formaţia din Gruia se confruntă cu probleme financiare.

Louis Munteanu a vorbit despre negocierile cu Gigi Becali

“Sper să o ţinem tot aşa şi să câştigăm cât mai multe meciuri, pentru că avem nevoie.

Sunt bine, nu mai am probleme acum. Mă bucur că nu am mai avut probleme medicale.

(n.r: despre venirea lui Daniel Pancu) A dat încredere grupului. Cum a zis şi Camo (n.r: Camora) înainte, se vede că vrea să demonstreze. Împreună putem să câştigăm multe meciuri.