Povestea primei afaceri făcute de Ion Ţiriac în România. Aşa a devenit miliardar: "M-a ajutat foamea" - Antena Sport

Ion Ţiriac are acum 2,3 miliarde de dolari în conturi, potrivit ultimelor topuri făcute de Forbes, iar povestea lui de viaţă este cu siguranţă una de succes. Mulţi dintre noi pot învăţa din începuturile pe care omul de afaceri le-a avut în România în această lume a banilor.

Cu siguranţă prima afacere a lui Ion Țiriac ar putea să-i surprindă pe mulți. Fostul tenisman a dezvăluit cum a făcut primii bani din afaceri, în anii ’50, atunci când era doar un puşti. El a început, aşa cum mulţi au făcut bani, prin comerţ, înainte de Revoluţie. Lua marfă din altă ţară şi vindea la noi.

“M-a ajutat foamea. E greu să vă spun eu, pentru că e greu să vă identificaţi cu anii ’50, cum făceai să obţii un colac sau o bucată de pâine. Trebuia să inventezi tot felul de lucruri. Primele comerţuri pe care le-am făcut era să iei de la Moscova două ceasuri Pobeda și să le vinzi în ţară cu 2 lei, iar cu 2 lei să cumperi 4 sticle de coniac și să le vinzi la Moscova cu 6 lei şi aşa mai departe”, s-a destăinuit Ion Ţiriac. Aşa a cunoscut prima dată gustul banilor. Fireşte că povestea este mai mult o metaforă. Cu banii frumoşi strânşi din tenis. În anul 1990, Ion Ţiriac a fondat Banca ce îi poartă numele, prima cu capital integral privat din România post-comunistă.

După anul 1990, Ţiriac trece de 100 de milioane de dolari avere, iar 10 ani mai târziu, afacerile sale îi aduceau în conturi peste 500 de milioane de dolari, deşi în realitate, publicaţiile de specialitate estimau că averea sa se apropia de 1 miliard de dolari.

Ce avere are acum Ion Ţiriac

Potrivit Forbes, care a făcut un clasament recent, profesorii Ion Stoica și Matei Zaharia sunt cei mai bogaşi români şi și-au dublat averea față de anul trecut, ajungând la o cifră uluitoare, de 2,5 miliarde de dolari fiecare. Matei Zaharia, la doar 40 de ani, și Ion Stoica, la 61 de ani, cofondatorii Databricks, o companie globale de date, analiză şi inteligenţă artificială, se află pe poziția 1.462 între miliardarii din întreaga lume. Ion Ţiriac este doar pe locul 3, aflându-se, conform Forbes, la 200 de milioane de dolari distanță, fiind creditat cu o avere de 2,3 miliarde de dolari (e al 1.724-lea miliardar al planetei).