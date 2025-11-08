Alimentul pe care David Popovici îl mănâncă zilnic! Era de bază în dieta românilor - Antena Sport

David Popovici a uimit lumea cu performanţele lui şi mulţi s-au întrebat ce mâncă marele campion al României de are rezultate uimitoare. În realitate, dieta înotătorului este una foarte simplă, dar este menită să-i aducă aportul zilnic de nutrienţi. Aşadar, ce aliment minune consumă David Popovici? Cu sigruanţă mulţi îl aveam în dieta noastră, mai ales în copilărie!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Românul este unul dintre marile staruri ale natației mondiale, însă pentru a ajunge la acest nivel a muncit încă de la 4 ani, când și-a început aventura în bazin. Pe lângă antrenamentele dure, întinse pe ore de muncă atât în bazin, cât şi în sala de forţă, un rol important în cariera lui Popovici l-a jucat partea de nutriție.

Din echipa lui David Popovici nu a lipsit familia, nutriționistul, psihologul și antrenorul. El colaborează cu Bob Seebohar, un specialist în nutriție care nu i-a impus un regim special, ci i-a dozat alimentele în funcție de un anumit program. Pe lângă alimentele care trebuie să-i asigure aportul necesar de nutrienţi, tatăl lui David Popovici a mărturist că există şi un aliment pe care sportivul îl consumă zilnic: mierea!

“David bea după antrenamente lapte cu miere și scorțișoară. Un pahar mare, 250-300 ml. Și într-o vreme bea cu cacao în loc de scorțișoară. Este o sursă excelentă de proteine. Iar mierea este unul dintre cele mai complexe alimente cunoscute. Dimineață, la micul dejun, are diferite combinații. Una dintre ele este iaurtul cu o serie de semințe, cu fulgi de ovăz, și din nou cu miere. E bun pentru tranzitul intestinal și o sursă foarte bună de carbohidrați de calitate”, a transmis tatăl lui David Popovici.

Nu i-au lipsit niciodată alimentele bio din frigider

Într-un interviu, David Popovici a povestit că părinții au fost mereu atenți să îi ofere o alimentație sănătoasă. „De mic am avut întotdeauna frigiderul verde, toate ambalajele erau bio. Părinții mei au plătit mai mulți bani pe ouă bio, spre exemplu, pe ceea ce reușeau să găsească în supermarket și să fie mai bun, mai sănătos. Alimentele mai scumpe au acele prețuri fiindcă sunt mai sănătoase”, a spus David Popovici.