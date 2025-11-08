Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Alimentul pe care David Popovici îl mănâncă zilnic! Era de bază în dieta românilor - Antena Sport

Home | Extra | Alimentul pe care David Popovici îl mănâncă zilnic! Era de bază în dieta românilor

Alimentul pe care David Popovici îl mănâncă zilnic! Era de bază în dieta românilor

Radu Constantin Publicat: 8 noiembrie 2025, 16:31

Comentarii
Alimentul pe care David Popovici îl mănâncă zilnic! Era de bază în dieta românilor

David Popovici, la revenirea în țară după Mondiale/ Profimedia

David Popovici a uimit lumea cu performanţele lui şi mulţi s-au întrebat ce mâncă marele campion al României de are rezultate uimitoare. În realitate, dieta înotătorului este una foarte simplă, dar este menită să-i aducă aportul zilnic de nutrienţi. Aşadar, ce aliment minune consumă David Popovici? Cu sigruanţă mulţi îl aveam în dieta noastră, mai ales în copilărie!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Românul este unul dintre marile staruri ale natației mondiale, însă pentru a ajunge la acest nivel a muncit încă de la 4 ani, când și-a început aventura în bazin. Pe lângă antrenamentele dure, întinse pe ore de muncă atât în bazin, cât şi în sala de forţă, un rol important în cariera lui Popovici l-a jucat partea de nutriție.

Din echipa lui David Popovici nu a lipsit familia, nutriționistul, psihologul și antrenorul. El colaborează cu Bob Seebohar, un specialist în nutriție care nu i-a impus un regim special, ci i-a dozat alimentele în funcție de un anumit program. Pe lângă alimentele care trebuie să-i asigure aportul necesar de nutrienţi, tatăl lui David Popovici a mărturist că există şi un aliment pe care sportivul îl consumă zilnic: mierea!

“David bea după antrenamente lapte cu miere și scorțișoară. Un pahar mare, 250-300 ml. Și într-o vreme bea cu cacao în loc de scorțișoară. Este o sursă excelentă de proteine. Iar mierea este unul dintre cele mai complexe alimente cunoscute. Dimineață, la micul dejun, are diferite combinații. Una dintre ele este iaurtul cu o serie de semințe, cu fulgi de ovăz, și din nou cu miere. E bun pentru tranzitul intestinal și o sursă foarte bună de carbohidrați de calitate”, a transmis tatăl lui David Popovici.

Nu i-au lipsit niciodată alimentele bio din frigider

Într-un interviu, David Popovici a povestit că părinții au fost mereu atenți să îi ofere o alimentație sănătoasă. „De mic am avut întotdeauna frigiderul verde, toate ambalajele erau bio. Părinții mei au plătit mai mulți bani pe ouă bio, spre exemplu, pe ceea ce reușeau să găsească în supermarket și să fie mai bun, mai sănătos. Alimentele mai scumpe au acele prețuri fiindcă sunt mai sănătoase”, a spus David Popovici.

Reclamă
Reclamă

La ce aliment are interzis David Popovici

Sportivul îşi refuză multe “plăceri ale vieţii” atunci când vine vorba de mâncare, mai ales că trebuie să bată multe recorduri mondiale. Pe lista alimentelor care sunt interzise în dieta lui se numără pâinea albă, dar şi toate produsele fast-food! David Popovici nu consumă nici alimente cu conținut ridicat de grăsimi sau ulei!

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România Grupa H a preliminariilor pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Tradiţii şi obiceiuri de Sf. Mihail şi Gavril. Ce trebuie să evităm astăzi cu orice preţ
Observator
Tradiţii şi obiceiuri de Sf. Mihail şi Gavril. Ce trebuie să evităm astăzi cu orice preţ
Investiția de peste 400 de milioane de dolari făcută de un celebru sportiv. A devenit ”regele imobiliarilor” peste noapte
Fanatik.ro
Investiția de peste 400 de milioane de dolari făcută de un celebru sportiv. A devenit ”regele imobiliarilor” peste noapte
16:20
LIVE VIDEOCursa de sprint a Marelui Premiu al Braziliei e ACUM. Lando Norris e lider. Piastri a abandonat
16:18
VideoOscar Piastri a abandonat în cursa de sprint a Marelui Premiu al Braziliei! Dezastru pentru pilotul McLaren
15:40
VideoLegendele Stelei 86′ l-au condus pe ultimul drum pe Emeric Ienei. O bucată de gazon din Ghencea, depusă pe mormânt
15:10
“Marele coşmar al lui Vinicius”. Andrei Raţiu, lăudat de spanioli înainte de Rayo Vallecano – Real Madrid
15:10
VIDEOEliza Samara – Yubin Shin 0-4. Românca s-a oprit în sferturi la WTT Champions Frankfurt
15:01
Lotul României U21 pentru meciurile cu Finlanda şi Spania. Pe cine a convocat Costin Curelea
Vezi toate știrile
1 Pe ce loc se află Universitatea Craiova, după victoria cu Rapid Viena! Clasamentul din Conference League după 3 etape 2 Dinamo, dată în judecată! Procesul pornit de la un nume de legendă al “câinilor roșii” 3 Mesajul direct al lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram, după Rapid Viena – Craiova 0-1 4 FotoClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor 5 “Război civil” în vestiarul lui Rayo. Andrei Rațiu, luat la întrebări după o ședință de urgență 6 Costel Gâlcă, vești proaste înaintea meciului cu FC Argeș: „Nu poate reveni”
Citește și
Cele mai citite
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!
Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvențăAlertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență