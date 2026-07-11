Probleme pentru Cristi Chivu! Inter, la un pas să rateze transferul colegului lui Darius Olaru. Care este motivul

Inter este foarte aproape de a rezolva transferul israelianului Anan Khalaili, fotbalist care este legitimat în prezent la Royal Union Saint-Gilloise.

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Jucătorul de 21 de ani se află deja în Italia, acolo unde a efectuat o parte a vizitei medicale. Staff-ul campioanei Italiei a cerut investigații amănunțite, care ar putea pune în pericol transferul.

Transferul lui Anan Khalaili, în impas

Inter și Royal Union Saint-Gilloise au bătut palma pentru transferul lui Anan Khalaili, însă situația jucătorului a intrat într-un impas, după ce acesta a efectuat o parte a vizitei medicale.

Regulamentele din Italia necesită investigații amănunțite, motiv pentru care fotbalistul va efectua o nouă serie de investigații începând cu săptămâna viitoare.

Dacă totul va fi în regulă, colegul lui Darius Olaru va semna cu campioana Italiei, asta după ce echipa lui Cristian Chivu va achita suma de 23 de milioane de euro.