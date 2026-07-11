Probleme pentru Cristi Chivu! Inter, la un pas să rateze transferul colegului lui Darius Olaru. Care este motivul

Inter este foarte aproape de a rezolva transferul israelianului Anan Khalaili, fotbalist care este legitimat în prezent la Royal Union Saint-Gilloise.
Jucătorul de 21 de ani se află deja în Italia, acolo unde a efectuat o parte a vizitei medicale. Staff-ul campioanei Italiei a cerut investigații amănunțite, care ar putea pune în pericol transferul.
Transferul lui Anan Khalaili, în impas
Inter și Royal Union Saint-Gilloise au bătut palma pentru transferul lui Anan Khalaili, însă situația jucătorului a intrat într-un impas, după ce acesta a efectuat o parte a vizitei medicale.
Regulamentele din Italia necesită investigații amănunțite, motiv pentru care fotbalistul va efectua o nouă serie de investigații începând cu săptămâna viitoare.
Dacă totul va fi în regulă, colegul lui Darius Olaru va semna cu campioana Italiei, asta după ce echipa lui Cristian Chivu va achita suma de 23 de milioane de euro.
🚨⚠️ Inter must wait for new tests for their supposed new signing Anan Khalaili after CONI requested for extra checks.
Deal on stand-by for the right wing back, verdict to follow early next week.
Strict regulations in Italy request extra tests for the player, as Gazzetta dello… pic.twitter.com/SQXppg8VNX
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2026
.@Inter, Il CONI ha chiesto ulteriori accertamenti prima di concedere l’idoneità sportiva a Khalailihttps://t.co/AGQ4DMCV41
— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 11, 2026
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