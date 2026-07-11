Alexandru Ișfan a plecat de la Farul! Cu cine a semnat jucătorul lui Gică Hagi. Prezentare inedită

Alexandru Ișfan a făcut un pas important în cariera sa, după un sezon destul de bun din punct de vedere al cifrelor la Farul Constanța. Fotbalistul în vârstă de 26 de ani a plecat în străinătate.
Cu o cotă de piață de 750.000 de euro, potrivit celor de la Transfermarkt, Ișfan a fost prezentat în calitate de jucător al celor de la Real Oviedo, echipă din liga secundă a Spaniei.
Alexandru Ișfan a semnat cu Real Oviedo
După ce a evoluat pentru CS Mioveni, FC Argeș, Universitatea Craiova, Petrolul Ploiești, Gloria Buzău și Farul Constanța, Alexandru Ișfan a făcut în cele din urmă pasul către o echipă din străinătate.
Jucătorul de 26 de ani a fost prezentat oficial de către spaniolii de la Real Oviedo, cu care a semnat un contract valabil până în vara anului 2028.
În cele 41 de partide disputate în sezonul trecut pentru formația de la malul mării, Ișfan a reușit să marcheze 11 goluri și să ofere patru pase decisive.
#BienvenidoAlexandru#RealOviedo 🔵⚪ pic.twitter.com/01HRd1tbZc
— Real Oviedo (@RealOviedo) July 11, 2026
👋 ¡Bienvenido, Alexandru Ișfan! 🆕⚽
📲 https://t.co/JIpi08J6dA#BienvenidoAlexandru#RealOviedo 🔵⚪ pic.twitter.com/pTGc74kQng
— Real Oviedo (@RealOviedo) July 11, 2026
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