Se decide viitorul lui Vinicius? Anunțul făcut de presa din Spania. Ce decizie a luat Real Madrid

Vinicius Junior a intrat în ultimul an de contract cu Real Madrid, iar în ultimele luni s-a vorbit intens despre viitorul starului brazilian cotat la 140 de milioane de euro.

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Presa din Spania scria că acesta ar fi primit un ultimatum de la Florentino Perez și că va fi vândut în această vară dacă nu va semna prelungirea contractului.

Vinicius Jr, întâlnire decisivă cu Real Madrid

Vinicius Junior este în continuare unul dintre cei mai apreciați jucători de Florentino Perez la Real Madrid, iar președintele „los blancos” își dorește ca brazilianul să continue în La Liga.

Potrivit jurnalistului Jose Felix Diaz, cele două părți au intrat pe ultima sută de metri în ceea ce privește prelungirea contractului. Sursa citată menționează că va avea loc o întâlnire decisivă între Vini și Perez, pentru a stabili viitorul său pe ”Bernabeu”.

În trecut, președintele Realului anunța că dacă Vinicius nu își va prelungi contractul, acesta va fi cedat chiar în această vară la o altă echipă, existând interes pentru el de la Paris Saint Germain, Manchester City și Al-Hilal.