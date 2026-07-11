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Dinamo, victorie la limită cu o nou-promovată din Liga a 2-a. Un nou transfer a decis soarta meciului

Andrei Nicolae Publicat: 11 iulie 2026, 13:36

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Dinamo, victorie la limită cu o nou-promovată din Liga a 2-a. Un nou transfer a decis soarta meciului

Jucătorii lui Dinamo, într-un meci de pregătire / Facebook Dinamo Bucuresti

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Dinamo s-a întors din cantonamentul din Polonia și și-a programat sâmbătă mai multe evenimente, mai exact două partide amicale și momentul de prezentare a echipei pentru sezonul viitor. În prima partidă de pregătire, o parte din rezervele lui Nuno Campos s-au impus la limită în duelul cu CSL Ștefăneștii de Jos, formație care din punct de vedere sportiv a obținut promovarea în Liga a 2-a.

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Dinamo a intrat în linie dreaptă cu pregătirea pentru stagiunea ce urmează, după ce în sezonul trecut nu a reușit să se califice în cupele europene din cauza barajului pierdut cu FCSB. Cu noi transferuri în lot și reveniți din cantonamentul din Polonia, “câinii roșii” au disputat sâmbătă seara o partidă amicală contra celor de la CSL Ștefăneștii de Jos.

Dinamo, victorie la un gol distanță cu CSL Ștefăneștii de Jos

Echipa înfruntată de Dinamo a promovat sezonul trecut în Liga a 2-a, dar situația clubului e totuși una complicată. Comitetul Executiv al FRF a blocat omologarea rezultatelor echipei, după ce o depunctare nu a fost aplicată de FRF. Formația din Ilfov va afla după jumătatea lunii iulie dacă va reuși să evolueze până la urmă în eșalonul secund.

În meciul disputat de alb-roșii la Săftica, jucătorii lui Campos au deschis scorul după doar 10 minute grație lui Martin Pascual, fundașul adus în această vară de la Mirandes. “Câinii” au continuat să le pună probleme adversarilor lor, însă nu au mai reușit să înscrie. Au făcut-o cei de la Ștefăneștii de Jos, însă reușita lor a fost anulată pe motiv de offside.

În partea a doua, Nuno Campos l-a introdus și pe Adrian Mazilu, care a semnat o ocazie importantă. Godwin Udosen și-a încercat și el norocul, însă nici el nu a marcat, iar partida s-a încheiat cu scorul de 1-0.

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Pentru Dinamo mai urmează un amical în cursul zilei de sâmbătă, când vor da peste Farul pe Arcul de Triumf de la ora 19:30. La acel meci, clubul își va prezenta și jucătorii, dar și staff-ul, alături de care pleacă la drum în noua stagiune.

Primul 11 al lui Dinamo în meciul cu CSL Ștefăneștii de Jos

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Epassy – Opriș, Martin Pascual, M. Toader, D. Irimia – Mazilu, Cr. Mihai, Godwin Udosen, Tarbă – Karamoko, Hintsa.

Rezerve: Roșca, Costin Ungureanu – Fudulache, Al. Irimia, Peter Believe Maapia, Kyrychenko, Licsandru, Daniel Savu.

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