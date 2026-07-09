Ferrari s-a apropiat mult de Mercedes

Din cele petrecute la Silverstone, este destul de clar faptul că Ferrari a făcut unul dintre cele mai mari progrese ale sezonului exact în zona managementului energiei.
În primele curse, Ferrari era considerată nu doar inferioară Mercedes, ci și una dintre cele mai slabe formații de pe grilă la următoarele capitole: recuperarea energiei, distribuția energiei pe tur, eficiența utilizării bateriei și strategia de deployment pe liniile drepte.
Mai multe analize arătau că avantajul Mercedes nu venea doar din puterea motorului termic, ci și din gestionarea energiei electrice și optimizarea funcționării în tandem a celor două sisteme: ICE și ERS.
Înainte de weekend-ul de la Silverstone, Lewis Hamilton estima că Ferrari urma să piardă masiv față de Mercedes pe un circuit precum Silverstone. Acolo există puține zone puternice de frânare și este dificil să încarci bateria.
Ferrari a progresat mult
Însă realitatea a fost alta. În calificările pentru sprint, Hamilton a obținut un pole neașteptat. Apoi, în cursa de sprint, a rezistat mult timp asaltului lui Antonelli. Lewis a terminat pe locul secund, la mai puțin de 3 secunde în urma italianului. Kimi a reușit să-l depășească pe Lewis observând timp de câteva ture partea din spate a modelului SF-26, identificând fazele de reîncărcare ale mașinii italiene, care nu coincideau cu cele ale modelului său W17.
A încercat astfel să profite de momentul în care monopostul lui Lewis era mai vulnerabil la puterea maximă furnizată de unitatea de propulsie a modelului W17. În esență, au fost necesare maturitatea și capacitatea de observație a lui Antonelli pentru a da lovitura cu care l-a depășit pe Hamilton.
Ce a schimbat scuderia
În datele de telemetrie se vede confirmarea diferitelor abordări ale utilizării energiei de către Mercedes și Ferrari. Echipa Brackley s-a concentrat mult mai mult pe consumul de energie al bateriei în primul sector, apoi economisea puțin în al doilea. Ferrari, pe de altă parte, făcea exact opusul, recuperând semnificativ până la virajul 7 și apoi reducându-și puterea, în special spre Copse. Pe linia dreaptă Hangar, cele două performanțe au fost similare în medie.
Când Antonelli l-a depășit pe Hamilton, avea o diferență de viteză de aproximativ 30 km/h. Per total, Antonelli a avut un avans de aproximativ 2-2,5 zecimi pe tur față de Hamilton la sprint. Cifra era semnificativ mai bună pentru scuderie decât cea de peste peste jumătate de secundă așteptată în ajunul cursei.
Eficiența aerodinamică, un atu important
Cei de la Gazzetta dello Sport au observat că eficiența modelului SF-26 din punct de vedere aerodinamic permite mașinilor roșii un consum mai redus de baterie pe tur și, prin urmare, timpi de reîncărcare mai scurți. Dacă luăm în considerare caracteristicile circuitului de la Spielberg, unde a avut loc cursa anterioară, configurația pistei recompensa doar puterea pură și tracțiunea, în timp ce aerodinamica și echilibrul mașinii erau factori complet irelevanți. La Silverstone, în schimb, eficiența aerodinamică e extrem de importantă.
În esență, s-a constatat că „clippingul”, adică faza de reîncărcare a bateriei, era mai îndelungat la W17 decât la Ferrari. Acest lucru nu înseamnă că bateria Mercedesului are nevoie de mai mult timp pentru a se reîncărca. Înseamnă că, pe parcursul turului, consumul său de energie a fost mai mare decât cel al Ferrari. Practic, eficiența aerodinamică superioară a modelului SF-26 a permis o economie substanțială de energie pe turul rapid. Consumând mai puțină energie electrică, Ferrari are un avantaj în ceea ce privește timpul mai scurt de „clipping”, tocmai în porțiunile în care acest mod de reîncărcare influența cel mai mult performanța mașinii.
Pași înainte la harvesting și deployment
A urmat cursa clasică de la Silverstone. Leclerc a câștigat, iar Hamilton putea lua ușor locul secund. După cursă, George Russell a declarat că nu înțelege de ce Ferrari arată acum atât de bine în zona deployment-ului.
Se pare că Ferrari a făcut progrese la câteva capitole. Au algoritmi mai eficienți de harvesting și strategii mai eficiente petru alegerea momentelor de recuperare și deploy. Noua aripă spate „Macarena” reduce drag-ul (dar despre asta vom vorbi în textul următor). Viteza mai mare pe liniile drepte permite o utilizare diferită a energiei disponibile. Cum spuneam, mașina pierde mai puțină energie pentru aceeași viteză.
Potrivit Autoracer, victoria neașteptată a echipei Ferrari la Silverstone a fost determinată de o inovație revoluționară în gestionarea energiei, de 15 kW (circa 20 cai-putere). Modelul SF-26 dispune de o marjă semnificativă de creștere. Echipa lui Loic Serra are ca obiectiv un al treilea pachet aerodinamic major, planificat pentru Zandvoort. De asemenea, o îmbunătățire a motorului cu combustie internă la jumătatea sezonului.
Interesant este că Ferrari e singura echipă de pe grilă care a redus diferența față de Mercedes. În cazul celorlalte, ecartul a crescut.
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