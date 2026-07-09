Ferrari s-a apropiat mult de Mercedes

Din cele petrecute la Silverstone, este destul de clar faptul că Ferrari a făcut unul dintre cele mai mari progrese ale sezonului exact în zona managementului energiei.

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În primele curse, Ferrari era considerată nu doar inferioară Mercedes, ci și una dintre cele mai slabe formații de pe grilă la următoarele capitole: recuperarea energiei, distribuția energiei pe tur, eficiența utilizării bateriei și strategia de deployment pe liniile drepte.

Mai multe analize arătau că avantajul Mercedes nu venea doar din puterea motorului termic, ci și din gestionarea energiei electrice și optimizarea funcționării în tandem a celor două sisteme: ICE și ERS.

Înainte de weekend-ul de la Silverstone, Lewis Hamilton estima că Ferrari urma să piardă masiv față de Mercedes pe un circuit precum Silverstone. Acolo există puține zone puternice de frânare și este dificil să încarci bateria.

Ferrari a progresat mult

Însă realitatea a fost alta. În calificările pentru sprint, Hamilton a obținut un pole neașteptat. Apoi, în cursa de sprint, a rezistat mult timp asaltului lui Antonelli. Lewis a terminat pe locul secund, la mai puțin de 3 secunde în urma italianului. Kimi a reușit să-l depășească pe Lewis observând timp de câteva ture partea din spate a modelului SF-26, identificând fazele de reîncărcare ale mașinii italiene, care nu coincideau cu cele ale modelului său W17.