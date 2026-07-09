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OFICIAL | Mourinho începe curăţenia! Jucătorul cedat de Real Madrid la o rivală din La Liga

Mihai Alecu Publicat: 9 iulie 2026, 9:55

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OFICIAL | Mourinho începe curăţenia! Jucătorul cedat de Real Madrid la o rivală din La Liga

Fran Garcia a fost cedat de Real Madrid. Foto: Getty Images

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Jose Mourinho, instalat pe banca echipei Real Madrid în această vară, a început curăţenia la formaţia de pe Santiago Bernabeu, iar ibericii au cedat un jucător la o rivală din La Liga.

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După ce Florentino Perez a punctat la capitolul întăriri, a venit momentul pentru preşedintele formaţiei “Galacticilor” să bifeze mutări şi la capitolul plecări.

Fotbalistul de la Real Madrid, cedat la o rivală din La Liga

Fran Garcia, fundaşul stânga crescut la formaţia iberică, a fost cedat celor de la Real Betis, iar suma de transfer este una cu totul şi cu totul surprinzătoare. Real Madrid urmează să primească doar 4 milioane de euro, însă vor păstra 50 la sută din drepturile federative.

“Real Madrid C. F. și Real Betis Balompie au ajuns la un acord privind transferul jucătorului nostru, Fran García. Real Madrid dorește să își exprime recunoștința și aprecierea față de un jucător care și-a apărat întotdeauna tricoul cu dăruire și un comportament exemplar.

Fran García s-a alăturat clubului nostru în 2013, la doar 14 ani, pentru a evolua la echipa Cadete B. În 2023, a făcut pasul la prima echipă a lui Real Madrid, pentru care a disputat 110 meciuri în decursul a trei sezoane. În această perioadă, a câștigat cinci trofee: 1 Liga Campionilor, 1 Cupă Mondială a Cluburilor, 1 Supercupă a Europei, 1 titlu în La Liga și 1 Supercupă a Spaniei.

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Real Madrid, care va fi mereu casa lui, îi urează lui Fran García și familiei sale mult succes și toate cele bune în această nouă etapă a vieții lor”, a fost comunicatul celor de la Real Madrid.

Cifrele lui Fran Garcia la Real Madrid

Crescut la Real Madrid, Fran Garcia a reuşit să se facă remarcat la Rayo Vallecano, acolo unde a evoluat din 2020 şi până în 2023, când formaţia de pe Santiago Bernabeu l-a luat cu 5 milioane de euro, după ce îl cedase cu 2 milioane de euro.

În ultimii 3 ani fundaşul stânga a jucat în 109 meciuri, marcând de 3 ori şi oferind 13 pase decisive. El pleacă de la Real Madrid cu 5 trofee câştigate.

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