Fostul coleg al lui Adrian Mutu e de nerecunoscut: “Şi-a dedicat complet viaţa religiei”

Fostul atacant sârb Mateja Kezman (47 de ani) a surprins pe toată lumea cu ultimele imagini, în care apare cu o barbă mare, albă. Kezman a fost coleg cu Adrian Mutu la Chelsea în sezonul 2004 – 2005.
Sârbul s-a retras din fotbal în 2012, la 33 de ani. Ultima oară a evoluat în Hong Kong, la formaţia South China. De-a lungul carierei, Kezman a jucat, printre altele, la PSV, Chelsea, Atletico Madrid, Fenerbahce sau PSG.
Mateja Kezman s-a schimbat complet
Cea mai ridicată cotă de piaţă a lui Kezman a fost de 23 de milioane de euro, atinsă în 2004, atunci când evolua la Chelsea. Kezman a câştigat titlul în 5 ţări: Anglia, Turcia, Olanda, Belarus și Serbia.
Kezman s-a dedicat religiei. Încă de când era jucător în activitate era creştin-ortodox practicant.
„Kezman este o persoană foarte religioasă, un creștin-ortodox convins. Cu ani în urmă, când am mers în Serbia, în 2006, m-au dus la mănăstirea din vârful unui munte, unde se retrăgea.
Călugării mi-au mărturisit că Mateja se va întoarce acolo odată ce se lasă de fotbal. Cred că și-a dedicat complet viața religiei…”, mărturisea în trecut un fan al lui Fenerbahce, potrivit gsp.ro.
Cu Fenerbahce, Kezman a cucerit un titlu, în sezonul 2006-2007 şi o Supercupă a Turciei, în sezonul 2007-2008.
Pentru Chelsea a marcat 4 goluri în 25 de meciuri, în sezonul 2004 – 2005, în care a fost coleg cu Mutu. Antrenor la Chelsea era atunci Jose Mourinho, tehnicianul de acum al Benficăi.
