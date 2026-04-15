Fostul coleg al lui Adrian Mutu e de nerecunoscut: “Şi-a dedicat complet viaţa religiei”

Fostul atacant sârb Mateja Kezman (47 de ani) a surprins pe toată lumea cu ultimele imagini, în care apare cu o barbă mare, albă. Kezman a fost coleg cu Adrian Mutu la Chelsea în sezonul 2004 – 2005.

Sârbul s-a retras din fotbal în 2012, la 33 de ani. Ultima oară a evoluat în Hong Kong, la formaţia South China. De-a lungul carierei, Kezman a jucat, printre altele, la PSV, Chelsea, Atletico Madrid, Fenerbahce sau PSG.

Mateja Kezman s-a schimbat complet

Cea mai ridicată cotă de piaţă a lui Kezman a fost de 23 de milioane de euro, atinsă în 2004, atunci când evolua la Chelsea. Kezman a câştigat titlul în 5 ţări: Anglia, Turcia, Olanda, Belarus și Serbia.

Kezman s-a dedicat religiei. Încă de când era jucător în activitate era creştin-ortodox practicant.

„Kezman este o persoană foarte religioasă, un creștin-ortodox convins. Cu ani în urmă, când am mers în Serbia, în 2006, m-au dus la mănăstirea din vârful unui munte, unde se retrăgea.