Cum a ajuns Safonov să afișeze steagul Rusiei după câștigarea UCL, deși era interzis acest lucru

Paris Saint-Germain a câștigat UEFA Champions League a doua oară la rând după o finală încheiată la penalty-uri contra celor de la Arsenal. Unul dintre eroii lui PSG a fost portarul Matvey Safonov deși, paradoxal, el nu a avut nicio paradă pe parcursul meciului sau la penalty-uri.
Însă mișcările sale de pe linia porții au dus la ratările lui Eze și Gabriel, în special la execuția primului: englezul a încercat să-l fenteze pe Safonov, însă acesta a rămas pe centru iar Eze a încercat să trimită pe colț dar a ratat execuția.
Steagul Rusiei a ajuns pe teren
La petrecerea de pe teren de după victorie, Safonov a fost unul dintre jucătorii care nu a avut steagul țării sale în momentul în care sărbătorea cu colegii și fanii. În contextul războiului din Ucraina, prezența steagului Rusiei nu a fost permisă pe stadionul din Budapesta.
Cu toate astea, la un moment dat acest lucru s-a schimbat pentru Safonov! Soția sa, Marina Kondratiuk, cea care a avut și un schimb de replici cu un model OnlyFans înaintea partidei, a improvizat un steag al Rusiei din pungi și i l-a dus pe teren lui Safonov.
Un fan aflat în acea zonă a filmat toată scena.
🇷🇺 ⚽ It was not permitted to bring a Russian flag into the stadium for the Champions League final, so the wife of PSG’s Russian goalkeeper, Safonov, made her own out of plastic bags pic.twitter.com/EBCWxY69at
— senore_amore (@SenoreAmore) May 31, 2026
