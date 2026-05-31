Sebastian Ujica Publicat: 31 mai 2026, 11:53

Prezent la finala UCL, Florentino Perez a fost întrebat despre viitorul lui Vinicius Jr: Dacă mă întrebi de opinia mea…”

Florentino Perez s-a întâlnit la Budapesta cu Nasser Al-Khelaifi și Luis Figo

Florentino Perez a mers la Budapesta la finala UEFA Champions League, la invitația președintelui UEFA, Aleksander Ceferin. El a privit meciul alături de președintele CONMEBOL, Alejandro Dominguez.

La final, Perez a vorbit pe mai multe subiecte: a dezvăluit că a prezentat către UEFA informațiile pe care le deține cu privire la scandalul Negreira, dar și că va schimba modelul de business de la Real Madrid dacă va câștiga alegerile.

Perez vrea să-l păstreze pe Vinicius

Florentino Perez a fost întrebat despre situația lui Vinicius, cel care mai are contract cu Real Madrid până în vara lui 2027, astfel că Real ar risca să-l piardă gratis dacă nu semnează un nou contract.

„Nu știu dacă o va face (nr. să-și prelungească înțelegerea). Dacă mă întrebi de opinia mea, îmi doresc să rămână la Real Madrid pentru că este unul dintre cei mai buni din lume” a spus Florentino Perez, conform Fabrizio Romano.

Florentino Perez a fost întrebat și despre Jose Mourinho, cel care a semnat deja cu Real Madrid, conform presei internaționale. Perez nu a dorit să confirme acest lucru, însă l-a lăudat pe portughez.

„Jose Mourinho? Este un antrenor grozav. Îl știu și el știe Real Madrid și jucătorii. Cu el am ajuns în trei semifinale de UEFA Champions League și, din varii motive, nu ne-am calificat în finală, dar el a adus o competitivate extraordinară. Trebuie spus asta. Și apoi, cu alții care erau de asemenea antrenori buni, am câștigat de 6 ori UEFA Champions League în 10 ani. Dar nu am vorbit cu Mourinho” a spus Perez.

