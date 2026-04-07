Jose Mourinho, discurs furibund după pasul greşit făcut de Benfica în Liga Portugal: “Nu vreau să-i mai revăd”

Viviana Moraru Publicat: 7 aprilie 2026, 12:44

Jose Mourinho, pe banca Benficăi/ Profimedia

Jose Mourinho, antrenorul echipei Benfica Lisabona, a fost nemulţumit de prestaţia jucătorilor săi în meciul încheiat la egalitate pe terenul formaţiei Casa Pia, scor 1-1, luni seara, rezultat care îi îndepărtează şi mai mult pe “vulturi” de titlu în campionatul de fotbal al Portugaliei.

“În acest moment, există anumiţi jucători pe care nu vreau să-i mai revăd niciodată pe teren. Pur şi simplu nu mai vreau ca ei să mai joace”, a Mourinho, vizibil frustrat după această remiză, făcând referire la un grup în care nu toată lumea are aceleaşi standarde de performanţă, precizează L’Equipe.

Dincolo de rezultatul dezamăgitor, Mourinho a criticat şi arbitrajul, pe care îl consideră parţial responsabil pentru modul în care s-a derulat meciul. Deşi a lăudat atitudinea echipei Casa Pia, gata “să facă totul pentru a smulge acest punct”, el a regretat faptul că centralul şi arbitrii din camera VAR au permis acest lucru.

“Au simulat, au protestat împotriva a tot, iar arbitrul i-a lăsat să o facă”, a acuzat The Special One, care consideră că această manieră de gestionare a jocului a influenţat jocul, subliniind totodată deficienţele echipei sale, pe care a simţit-o incapabilă să răspundă cu aceeaşi determinare.

Benfica Lisabona ocupă locul al treilea în liga lusitană, la şase puncte distanţă de liderul FC Porto şi la două lungimi de campioana en titre, Sporting Lisabona, aflată pe poziţia secundă.

Golul marcat de Benfica, în meciul cu Casa Pia:

