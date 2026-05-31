Home | Fotbal | Liga 1 | Andrei Nicolescu a anunțat obiectivul lui Dinamo din sezonul următor: „100%!”

Andrei Nicolescu a anunțat obiectivul lui Dinamo din sezonul următor: „100%!”

Daniel Işvanca Publicat: 31 mai 2026, 12:04

Comentarii
Andrei Nicolescu a anunțat obiectivul lui Dinamo din sezonul următor: 100%!”

Jucătorii de la Dinamo București / Sportpictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Dinamo București a ratat șansa de a juca din sezonul următor în cupele europene, după ce a pierdut barajul contra rivalei FCSB, într-un meci câștigat de gruparea roș-albastră cu scorul de 2-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Andrei Nicolescu a vorbit despre planurile de viitor ale echipei pentru viitoarea stagiune și a precizat care va fi obiectivul lui Zeljko Kopic pentru Liga 1.

Dinamo are obiectiv clasarea pe podium în sezonul viitor

După ce a încheiat sezonul pe poziția a patra, după Universitatea Craiova, U Cluj și CFR, Dinamo și-a propus un obiectiv măreț pentru viitoarea ediție de campionat.

Andrei Nicolescu a confirmat că așteptarea conducerii este o clasare pe podium, care vine la pachet cu o calificare în competițiile europene.

„(n.r. că unul dintre acționari pleacă) Acesta este un zvon, nu despre asta e vorba. Pentru anul viitor targetul este locul 1-3 și trebuie să respectăm această previziune. Anul viitor, pe proiecția noastră, este să fim în locurile 1-3. Cupele europene, 100%.

Reclamă
Reclamă

Este un obiectiv foarte clar. Dacă ajungem în fazele finale, să ne focusăm, pentru că este un drum mai scurt către cupele europene. Dinamo trebuie să investească cu cap. Trebuie să aducă variante mai bune, care se completează mai bine cu jucătorii care sunt acum”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit digisport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în grupa de Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacţia unui suporter PSG care s-a trezit la Bucureşti în loc de Budapesta şi a ratat finala Champions League
Observator
Reacţia unui suporter PSG care s-a trezit la Bucureşti în loc de Budapesta şi a ratat finala Champions League
Mărturii șocante ale miliardarului Rinat Ahmetov: „Am fost la cinci secunde de moarte!”. Mircea Lucescu nu ar mai fi ajuns niciodată la Șahtior
Fanatik.ro
Mărturii șocante ale miliardarului Rinat Ahmetov: „Am fost la cinci secunde de moarte!”. Mircea Lucescu nu ar mai fi ajuns niciodată la Șahtior
12:58

Elveţia – Finlanda LIVE VIDEO (21:20), finala Campionatului Mondial de hochei. Finala mică începe la 16:30
12:42

Seria excepţională a Soranei Cîrstea a luat sfârşit! Performanţa incredibilă realizată de româncă la Roland Garros
12:26

Cum a ajuns Safonov să afișeze steagul Rusiei după câștigarea UCL, deși era interzis acest lucru
12:02

A fost în centrul atenţiei la finala Champions League, dar nu va merge la Cupa Mondială! De 20 de ani nu s-a mai întâmplat
11:53

Prezent la finala UCL, Florentino Perez a fost întrebat despre viitorul lui Vinicius Jr: „Dacă mă întrebi de opinia mea…”
11:18

Mirel Rădoi îl vrea la Gaziantep pe fostul său jucător de la Universitatea Craiova: „Maestrul”
Vezi toate știrile
1 „L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo 2 Becali n-a mai avut răbdare și face primul transfer: „Am primit oferta de la FCSB!” 3 Primul jucător care pleacă de la Barcelona după transferul lui Anthony Gordon! Câți bani primesc catalanii 4 „Cea mai mare greșeală din istorie”. Scandal imens după faza încinsă din finala PSG – Arsenal 5 „A semnat deja”. Kennedy Boateng și-a găsit echipă, după plecarea de la Dinamo. Și Gigi Becali l-a ofertat 6 „El va fi noul antrenor!” Liverpool s-a mișcat rapid după demiterea lui Slot, anunțul e iminent!
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo