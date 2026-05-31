Andrei Nicolescu a anunțat obiectivul lui Dinamo din sezonul următor: „100%!”

Dinamo București a ratat șansa de a juca din sezonul următor în cupele europene, după ce a pierdut barajul contra rivalei FCSB, într-un meci câștigat de gruparea roș-albastră cu scorul de 2-1.
Andrei Nicolescu a vorbit despre planurile de viitor ale echipei pentru viitoarea stagiune și a precizat care va fi obiectivul lui Zeljko Kopic pentru Liga 1.
Dinamo are obiectiv clasarea pe podium în sezonul viitor
După ce a încheiat sezonul pe poziția a patra, după Universitatea Craiova, U Cluj și CFR, Dinamo și-a propus un obiectiv măreț pentru viitoarea ediție de campionat.
Andrei Nicolescu a confirmat că așteptarea conducerii este o clasare pe podium, care vine la pachet cu o calificare în competițiile europene.
„(n.r. că unul dintre acționari pleacă) Acesta este un zvon, nu despre asta e vorba. Pentru anul viitor targetul este locul 1-3 și trebuie să respectăm această previziune. Anul viitor, pe proiecția noastră, este să fim în locurile 1-3. Cupele europene, 100%.
Este un obiectiv foarte clar. Dacă ajungem în fazele finale, să ne focusăm, pentru că este un drum mai scurt către cupele europene. Dinamo trebuie să investească cu cap. Trebuie să aducă variante mai bune, care se completează mai bine cu jucătorii care sunt acum”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit digisport.ro.
