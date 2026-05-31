Andrei Nicolescu a anunțat obiectivul lui Dinamo din sezonul următor: „100%!”

Dinamo București a ratat șansa de a juca din sezonul următor în cupele europene, după ce a pierdut barajul contra rivalei FCSB, într-un meci câștigat de gruparea roș-albastră cu scorul de 2-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Andrei Nicolescu a vorbit despre planurile de viitor ale echipei pentru viitoarea stagiune și a precizat care va fi obiectivul lui Zeljko Kopic pentru Liga 1.

Dinamo are obiectiv clasarea pe podium în sezonul viitor

După ce a încheiat sezonul pe poziția a patra, după Universitatea Craiova, U Cluj și CFR, Dinamo și-a propus un obiectiv măreț pentru viitoarea ediție de campionat.

Andrei Nicolescu a confirmat că așteptarea conducerii este o clasare pe podium, care vine la pachet cu o calificare în competițiile europene.

„(n.r. că unul dintre acționari pleacă) Acesta este un zvon, nu despre asta e vorba. Pentru anul viitor targetul este locul 1-3 și trebuie să respectăm această previziune. Anul viitor, pe proiecția noastră, este să fim în locurile 1-3. Cupele europene, 100%.