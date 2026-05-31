Serie excepţională a Soranei Cîrstea la Roland Garros! Performanţa incredibilă realizată de româncă la Paris

Alex Masgras Publicat: 31 mai 2026, 12:42

Sorana Cîrstea / Profimedia

Sorana Cîrstea joacă în optimile de finală de la Roland Garros împotriva chinezoaice Xiyu Wang. Aflată la ultimul sezon, românca joacă cel mai bun tenis al carierei şi are parte de un turneu foarte bun pe zgura pariziană.

Fără set pierdut în primele trei runde de la Paris, Cîrstea a reuşit un lucru extrarodinar. A avut trei seturi la rând câştigate cu 6-0. Mai întâi, în turul 2, cu Eva Lys, când a câştigat setul secund şi a închis meciul, după care a câştigat cu un dublu 6-0 duelul cu Solana Sierra din Argentina.

Sorana Cîrstea, 24 de game-uri la rând la Roland Garros

În meciul din optimi cu Xang, Cîrstea a câştigat primul game al partidei, după care chinezoaica şi-a făcut şi ea serviciul. Ea a pus astfel capăt seriei incredibile de 24 de game-uri la rând câştigate de Sorana Cîrstea la ediţia din acest an de la Roland Garros.

Sorana Cîrstea a mai jucat sferturi de finală la Paris acum 17 ani și un succes i-ar putea aduce în buzunare aproape jumătate de milion de euro. De asemenea, aceasta ar avea un culoar bun și pentru o calificare în semifinale.

Cele mai bune rezultate din cariera Soranei Cîrstea la turneele de Grand Slam sunt calificările în sferturi la Roland Garros (2009) și US Open (2023).

