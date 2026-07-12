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O nouă tragedie lovește fotbalul mondial! Fostul jucător de la Benfica a murit într-un accident de mașină

Daniel Işvanca Publicat: 12 iulie 2026, 17:12

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O nouă tragedie lovește fotbalul mondial! Fostul jucător de la Benfica a murit într-un accident de mașină

Manu / Benfica

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O nouă tragedie a lovit fotbalul mondial, la doar o zi după ce sud-africanul Jayden Adams s-a stins din viață la vârsta de doar 25 de ani. Emanuel de Jesus Bonfim Evaristo, cunoscut sub numele de Manu, a murit la 43 de ani.

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Fostul jucător care a îmbrăcat tricoul celor de la Benfica Lisabona și-a găsit sfârșitul duminică, 12 iulie, după un accident cumplit de mașină. Medicii nu l-au mai putut salva.

Manu a murit la 43 de ani

Fotbalul mondial a primit o nouă veste cumplită, asta după ce Manu a murit la vârsta de 43 de ani. Portughezul care evoluase în cariera sa pentru Benfica Lisabona, AEK Atena și Legia Varșovia și-a găsit sfârșitul într-un accident auto.

Dezastrul s-a petrecut în apropiere de localitatea Sobral, iar vestea morții sale a fost confirmată de clubul Alverca, unde și-a început cariera la profesioniști.

„Benfica își exprimă profunda tristețe cu privire la decesul lui Manu, fost jucător al clubului. Manu a reprezentat Benfica cu devotament și mândrie în sezonul 2006/07, în care a disputat 17 meciuri. În acest moment de durere, Benfica adresează familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut cele mai sincere condoleanțe”, se arată în comunicatul emis de clubul lusitan.

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