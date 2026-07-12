Home | Fotbal | Serie A | Edi Iordănescu, verdict după decizia lui Drăgușin de a reveni în Serie A: „I-am spus că are nevoie să joac”

Edi Iordănescu, verdict după decizia lui Drăgușin de a reveni în Serie A: „I-am spus că are nevoie să joac”

Daniel Işvanca Publicat: 12 iulie 2026, 16:55

Comentarii
Edi Iordănescu, verdict după decizia lui Drăgușin de a reveni în Serie A: I-am spus că are nevoie să joac”

Radu Drăgușin / Sportpictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Radu Drăgușin a plecat în această vară de la Tottenham Hotspur, iar în ciuda ofertelor venite din Turcia și Germania, stoperul român a luat decizia de a reveni în Serie A și a semnat cu Fiorentina.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Edi Iordănescu a vorbit despre schimbarea făcută de fotbalistul în vârstă de 24 de ani și a explicat ce i-a transmis acestuia la ultima discuție pe care au avut-o.

Edi Iordănescu: „Radu a avut succes în Serie A”

După ce a luptat pentru supraviețuirea în Premier League alături de Tottenham, Radu Drăgușin a semnat cu Fiorentina, echipă care a trecut, de asemenea, prin emoțiile retrogradării în sezonul trecut din Italia.

Edi Iordănescu a vorbit despre decizia stoperului român de a pleca din Anglia și a transmis și ce anume l-ar putea ajuta să revină în elita fotbalului.

„Am fost în contact aproape permanent cu el (n.r. Drăguşin). Ultima oară am fost la jocul lor de la Madrid şi eram în apropierea zonei unde s-a încălzit. L-am strigat şi mi-a recunoscut vocea.

Reclamă
Reclamă

Şi-a făcut ochii mari, nu se aştepta să mă vadă acolo. După meci m-a sunat şi am povestit. I-am spus că are nevoie să meargă şi să joace, mai ales după ce a trecut prin accidentare”.

Edi Iordănescu: „Are nevoie de încredere”

„Are nevoie de încredere, de un mediu nou, undeva să fie susţinut, de puţină răbdare ca să se pună 100% pe picioare, să-şi găsească ritmul şi o schimbare de loc i-ar face bine.

El a ales Fiorentina. E un fotbal pe care îl cunoaşte, a crescut acolo, s-a format acolo, a avut succes acolo şi sunt sigur că e un mediu care îi va oferi încrederea necesară, confortul emoţional şi susţinerea necesară pentru a reveni acolo sau chiar mai sus”, a declarat Edi Iordănescu, potrivit primasport.ro.

Locul din România unde vacanța costă doar 100 de lei pe zi. Turiștii îl preferă în locul măriiLocul din România unde vacanța costă doar 100 de lei pe zi. Turiștii îl preferă în locul mării
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care va fi marea finală a Campionatului Mondial?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un român de 48 de ani a murit lovit de un utilaj pe un șantier din Italia. Era în ultima lui zi de muncă
Observator
Un român de 48 de ani a murit lovit de un utilaj pe un șantier din Italia. Era în ultima lui zi de muncă
Cauza accidentului în care a murit motociclismul Adrian Rus la Brno! Poliția a intrat pe fir
Fanatik.ro
Cauza accidentului în care a murit motociclismul Adrian Rus la Brno! Poliția a intrat pe fir
17:45

Premieră la Supercupa României dintre Universitatea Craiova și U Cluj! Modificările de arbitraj care vor intra în vigoare
17:12

O nouă tragedie lovește fotbalul mondial! Fostul jucător de la Benfica a murit într-un accident de mașină
17:04

Fanii Realului nu știu ce să mai creadă! Decizia luată astăzi de Vinicius
16:43

Campionatul Mondial din 2026, primul și ultimul cu 48 de echipe? Anunțul făcut de Infantino
16:32

Pep Guardiola, pe lista unei naționale uriașe după despărțirea de Manchester City
16:25

Atacantul de 3.000.000 de euro pe care Gigi Becali l-a ofertat. A recunoscut tratativele
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean 2 FotoGata! Simona Halep şi-a scos în lume iubitul milionar. Surprinşi lângă Kate Middleton, la Wimbledon! 3 Comunicatul FIFA după controversa uriaşă de la Norvegia – Anglia 1-2 4 „Așa, și?” Jude Bellingham, reacție sfidătoare după ce Thomas Tuchel a făcut praf naționala Angliei 5 Vladislav Blănuță, gata să plece de la Dinamo Kiev! Clubul care l-a convins pe român 6 Verdictul specialistului după faza controversată din Spania – Belgia 2-1
Citește și
Cele mai citite
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului olteanGigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!
Bombă în Liga 1: Nicolae Stanciu a vorbit cu Gigi Becali și e gata să revină la FCSB! Ultimul impediment din calea mutăriiBombă în Liga 1: Nicolae Stanciu a vorbit cu Gigi Becali și e gata să revină la FCSB! Ultimul impediment din calea mutării