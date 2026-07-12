Edi Iordănescu, verdict după decizia lui Drăgușin de a reveni în Serie A: „I-am spus că are nevoie să joac”

Radu Drăgușin a plecat în această vară de la Tottenham Hotspur, iar în ciuda ofertelor venite din Turcia și Germania, stoperul român a luat decizia de a reveni în Serie A și a semnat cu Fiorentina.
Edi Iordănescu a vorbit despre schimbarea făcută de fotbalistul în vârstă de 24 de ani și a explicat ce i-a transmis acestuia la ultima discuție pe care au avut-o.
Edi Iordănescu: „Radu a avut succes în Serie A”
După ce a luptat pentru supraviețuirea în Premier League alături de Tottenham, Radu Drăgușin a semnat cu Fiorentina, echipă care a trecut, de asemenea, prin emoțiile retrogradării în sezonul trecut din Italia.
Edi Iordănescu a vorbit despre decizia stoperului român de a pleca din Anglia și a transmis și ce anume l-ar putea ajuta să revină în elita fotbalului.
„Am fost în contact aproape permanent cu el (n.r. Drăguşin). Ultima oară am fost la jocul lor de la Madrid şi eram în apropierea zonei unde s-a încălzit. L-am strigat şi mi-a recunoscut vocea.
Şi-a făcut ochii mari, nu se aştepta să mă vadă acolo. După meci m-a sunat şi am povestit. I-am spus că are nevoie să meargă şi să joace, mai ales după ce a trecut prin accidentare”.
Edi Iordănescu: „Are nevoie de încredere”
„Are nevoie de încredere, de un mediu nou, undeva să fie susţinut, de puţină răbdare ca să se pună 100% pe picioare, să-şi găsească ritmul şi o schimbare de loc i-ar face bine.
El a ales Fiorentina. E un fotbal pe care îl cunoaşte, a crescut acolo, s-a format acolo, a avut succes acolo şi sunt sigur că e un mediu care îi va oferi încrederea necesară, confortul emoţional şi susţinerea necesară pentru a reveni acolo sau chiar mai sus”, a declarat Edi Iordănescu, potrivit primasport.ro.
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