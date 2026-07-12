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Pep Guardiola, pe lista unei naționale uriașe după despărțirea de Manchester City

Daniel Işvanca Publicat: 12 iulie 2026, 16:32

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Pep Guardiola, pe lista unei naționale uriașe după despărțirea de Manchester City

Pep Guardiola / Profimedia

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Pep Guardiola s-a despărțit de Manchester City după o aventură fantastică întinsă pe zece ani, iar legendarul tehnician spaniol și-ar putea găsi de lucru mai devreme decât s-ar fi așteptat.

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Numele acestuia se află pe lista Federației din Italia, care este în căutarea unui nou selecționer. Alte două variante mai sunt prezente pe această listă.

Pep Guardiola, aproape de naționala Italiei

Italia a ratat și anul acesta ocazia de a participa la Cupa Mondială, iar rezultatul rușinos a dus la demiterea lui Gennaro Gattuso și a întreg staff-ului tehnic. Acum, Federația l-a numit director tehnic pe Paolo Maldini, care are în cap trei variante pentru postul de selecționer.

Primul este Antonio Conte, care și-a încheiat contractul cu Napoli, tocmai pentru a prioritiza negocierile. Al doilea este Roberto Mancini, tehnicianul care a cucerit Campionatul European alături de ”Squadra Azzurra”.

Ultimul care completează acest top este nimeni altul decât Pep Guardiola, legendarul antrenor care a scris istorie în cei zece ani petrecuți pe banca celor de la Manchester City.

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Antonio Conte, marele favorit

„Antonio Conte, Roberto Mancini și, din nou, Pep Guardiola: aceștia sunt candidații momentului, deși se pare că primii doi nu se află în topul preferințelor lui Maldini și Leonardo. Conte este selecționerul pe care cluburile l-ar alege fără ezitare.

Deși cluburile nu au un cuvânt de spus în această privință, ele pot oferi o recomandare importantă pentru cel care va trebui să colaboreze cu Serie A pe teme precum stagiile de pregătire și disponibilitatea jucătorilor.

Aceleași cluburi s-au arătat dispuse să ofere sprijin financiar pentru un eventual salariu care ar depăși bugetul Federației. Modalitatea exactă nu a fost încă stabilită, dar există o voință clară, ce marchează o ruptură față de trecut.

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Conte ar garanta un impact imediat asupra echipei naționale și a destinului său. În același timp, o perspectivă contractuală care să aibă ca obiectiv Campionatul Mondial din 2030 i-ar permite lui Antonio să planifice pe termen lung, așa cum nu a mai făcut-o până acum.

Pe masă s-ar afla o ofertă de 4 milioane de euro pe an pentru un contract de patru ani”, au scris cei de la Gazzetta dello Sport.

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