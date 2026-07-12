Pep Guardiola, pe lista unei naționale uriașe după despărțirea de Manchester City

Pep Guardiola s-a despărțit de Manchester City după o aventură fantastică întinsă pe zece ani, iar legendarul tehnician spaniol și-ar putea găsi de lucru mai devreme decât s-ar fi așteptat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Numele acestuia se află pe lista Federației din Italia, care este în căutarea unui nou selecționer. Alte două variante mai sunt prezente pe această listă.

Pep Guardiola, aproape de naționala Italiei

Italia a ratat și anul acesta ocazia de a participa la Cupa Mondială, iar rezultatul rușinos a dus la demiterea lui Gennaro Gattuso și a întreg staff-ului tehnic. Acum, Federația l-a numit director tehnic pe Paolo Maldini, care are în cap trei variante pentru postul de selecționer.

Primul este Antonio Conte, care și-a încheiat contractul cu Napoli, tocmai pentru a prioritiza negocierile. Al doilea este Roberto Mancini, tehnicianul care a cucerit Campionatul European alături de ”Squadra Azzurra”.

Ultimul care completează acest top este nimeni altul decât Pep Guardiola, legendarul antrenor care a scris istorie în cei zece ani petrecuți pe banca celor de la Manchester City.