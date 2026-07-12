Premieră la Supercupa României dintre Universitatea Craiova și U Cluj! Modificările de arbitraj care vor intra în vigoare

Universitatea Craiova și U Cluj se întâlnesc în această seară în meciul care deschide noul sezon din fotbalul românesc. De la ora 20:30, cele două formații vor lupta pentru câștigarea Supercupei României.

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La disputa de pe ”Ion Oblemenco” va avea loc și o premieră, asta pentru că de la acest meci vor intra în vigoare noile reguli de arbitraj, care au fost aplicat la Cupa Mondială.

Noutățile cu care vine arbitrajul în noul sezon

Universitatea Craiova și U Cluj vor fi primele echipe din România care vor da piept cu noile reguli de arbitraj, care au fost puse în aplicare și la Campionatul Mondial de fotbal.

Ambele formații au trebuit să își facă temele foarte bine înainte de finala Supercupei României, pentru a nu exista erori care să pună în pericol nicio echipă.

Noile reguli de arbitraj care intră în vigoare în fotbalul românesc

Fotbaliștii vor avea la dispoziție doar zece secunde pentru a părăsi terenul atunci când sunt înlocuiți. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, jucătorul care intră de pe bancă va trebuie să mai aștepte mai întâi un minut pe cronometru, după care să intre abia atunci când jocul este oprit. Măsura se aplică și în cazul jucătorilor care au nevoie de îngrijiri medicale.