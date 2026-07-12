Premieră la Supercupa României dintre Universitatea Craiova și U Cluj! Modificările de arbitraj care vor intra în vigoare

Universitatea Craiova și U Cluj se întâlnesc în această seară în meciul care deschide noul sezon din fotbalul românesc. De la ora 20:30, cele două formații vor lupta pentru câștigarea Supercupei României.
La disputa de pe ”Ion Oblemenco” va avea loc și o premieră, asta pentru că de la acest meci vor intra în vigoare noile reguli de arbitraj, care au fost aplicat la Cupa Mondială.
Noutățile cu care vine arbitrajul în noul sezon
Universitatea Craiova și U Cluj vor fi primele echipe din România care vor da piept cu noile reguli de arbitraj, care au fost puse în aplicare și la Campionatul Mondial de fotbal.
Ambele formații au trebuit să își facă temele foarte bine înainte de finala Supercupei României, pentru a nu exista erori care să pună în pericol nicio echipă.
Noile reguli de arbitraj care intră în vigoare în fotbalul românesc
Fotbaliștii vor avea la dispoziție doar zece secunde pentru a părăsi terenul atunci când sunt înlocuiți. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, jucătorul care intră de pe bancă va trebuie să mai aștepte mai întâi un minut pe cronometru, după care să intre abia atunci când jocul este oprit. Măsura se aplică și în cazul jucătorilor care au nevoie de îngrijiri medicale.
VAR-ul își extinde și el atribuțiile și va putea interveni începând din noul sezon pentru cel de-al doilea cartonaș galben, în cazul cornerelor acordate eronat, dar și în cazul arbitrul sancționează cu cartonaș galben jucătorul greșit. În cazul aruncărilor de la margine, fotbaliștii vor avea la dispoziție doar cinci secunde să repună mingea din momentul în care o ating.
La capitolul disciplinar, nu se mai acordă cartonaș galben pentru o tentativa de oprire a unei oportunități clare de înscriere a unui gol, dacă avantajul este aplicat și se înscrie un gol. O altă măsură strictă vizează comportamentul jucătorilor în situații tensionate: acoperirea gurii în timp ce se adresează unui adversar va fi sancționată cu eliminare directă. Aceste schimbări subliniază intenția de a face jocul mai fluent și mai transparent.
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