Campionatul Mondial din 2026, primul și ultimul cu 48 de echipe? Anunțul făcut de Infantino

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat într-un interviu acordat publicaţiei elveţiene „Bluewin” că extinderea Cupei Mondiale la 64 de echipe va fi analizată şi dezbătută în cadrul comitetelor competente, relatează L’Equipe.

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Pentru prima dată, Cupa Mondială a reunit 48 de echipe. Şi dacă ar fi fost, deja, ultima dată?

Infantino, despre un Mondial cu 64 de echipe

Cupa Mondială ar putea trece rapid la 64 de echipe, pentru a include şi mai multe naţiuni din întreaga lume. Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, nu a respins în orice caz această idee, într-un interviu acordat postului de televiziune elveţian Bluewin.

„Este, fără îndoială, o chestiune care va fi analizată şi dezbătută în cadrul comitetelor competente după această Cupă Mondială. Atunci când organizăm un astfel de eveniment, este important să-l concepem pentru întreaga lume, nu doar pentru Europa şi America de Sud. Fiecare naţiune ar trebui să poată visa să participe”, a explicat el.

Anul acesta, extinderea la 48 de echipe a permis, de exemplu, participarea Curaçao, Capului Verde sau chiar a Haiti.