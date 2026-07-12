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Campionatul Mondial din 2026, primul și ultimul cu 48 de echipe? Anunțul făcut de Infantino

Sebastian Ujica Publicat: 12 iulie 2026, 16:43

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Campionatul Mondial din 2026, primul și ultimul cu 48 de echipe? Anunțul făcut de Infantino

Gianni Infantino cu trofeul Campionatului Mondial / Profimedia Images

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Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat într-un interviu acordat publicaţiei elveţiene „Bluewin” că extinderea Cupei Mondiale la 64 de echipe va fi analizată şi dezbătută în cadrul comitetelor competente, relatează L’Equipe.

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Pentru prima dată, Cupa Mondială a reunit 48 de echipe. Şi dacă ar fi fost, deja, ultima dată?

Infantino, despre un Mondial cu 64 de echipe

Cupa Mondială ar putea trece rapid la 64 de echipe, pentru a include şi mai multe naţiuni din întreaga lume. Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, nu a respins în orice caz această idee, într-un interviu acordat postului de televiziune elveţian Bluewin.

„Este, fără îndoială, o chestiune care va fi analizată şi dezbătută în cadrul comitetelor competente după această Cupă Mondială. Atunci când organizăm un astfel de eveniment, este important să-l concepem pentru întreaga lume, nu doar pentru Europa şi America de Sud. Fiecare naţiune ar trebui să poată visa să participe”, a explicat el.

Anul acesta, extinderea la 48 de echipe a permis, de exemplu, participarea Curaçao, Capului Verde sau chiar a Haiti.

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Tocmai acest argument ar putea convinge FIFA. „Se observă că nivelul echipelor este extrem de ridicat şi nu încetează să progreseze în întreaga lume. Dacă nu le oferim ţărilor mici posibilitatea de a participa la Cupa Mondială, acestea nu vor mai avea motivaţia de a continua să se perfecţioneze”, a continuat Infantino.

Cu 48 de echipe în competiţie anul acesta, faza grupelor nu a servit, în cele din urmă, decât la revenirea la numărul de echipe din formula anterioară, adică 32. O formulă cu 64 de echipe ar adăuga patru grupe de câte patru echipe şi ar avea ca urmare eliminarea calificării celor mai bune echipe clasate pe locul trei în optimile de finală. Însă această formulă ar fi mult mai lungă, în condiţiile în care durata Cupei Mondiale a fost deja prelungită în acest an.

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