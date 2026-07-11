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“Națiunea noastră e în doliu” Reacţia ministrului Sportului din Africa de Sud după decesul lui Jayden Adams!

Bogdan Stănescu Publicat: 11 iulie 2026, 18:00

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Națiunea noastră e în doliu Reacţia ministrului Sportului din Africa de Sud după decesul lui Jayden Adams!

Jayden Adams într-un meci de la Cupa Mondială / Profimedia Images

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Ministrul Sportului din Africa de Sud, Gayton McKenzie, a reacţionat după decesul lui Jayden Adams, la numai 25 de ani.

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Jayden Adams jucase în 3 meciuri la Cupa Mondială 2026. Tragedia a şocat fotbalul sud-african şi pe cel internaţional.

Ministrul Sportului din Africa de Sud, după decesul lui Jayden Adams: “Naţiunea noastră este în doliu”

“Cu profund șoc și cu inima grea am aflat de trecerea în neființă a lui Jayden Adams. Fotbalul sud-african a pierdut unul dintre cele mai strălucite tinere talene ale sale, iar națiunea noastră este în doliu alături de familia sa, de coechipierii săi și de milioanele de suporteri care l-au văzut cum a evoluat de la un jucător promițător din academie la un internațional cu drepturi depline al Bafana Bafana.

Cauza morții lui Jayden nu a fost încă confirmată și doresc să fac apel la membrii presei și la public să dea dovadă de reținere și compasiune și să se abțină de la speculații, în timp ce familiei sale și membrilor Mamelodi Sundowns li se acordă spațiul și intimitatea de care au nevoie în aceste momente incredibil de dificile.

Orice informație oficială va fi comunicată de către părțile competente în timp util”, a transmis ministrul Sportului din Africa de Sud, într-un comunicat.

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Jayden Adams era cotat la 1.8 milioane de euro de către transfermarkt.com. A jucat la Campionatul Mondial în partidele Africii de Sud cu Mexic, Cehia şi Coreea de Sud. Jayden Adams evolua la formaţia sud-africană Mamelodi Sundowns. Mai avea contract cu această formaţie până în vara lui 2028. Adams a jucat toată cariera doar la echipe din ţara lui. A crescut la Stellenbosch, făcând pasul către echipa mare. În ianuarie 2025 se transfera la Mamelodi Sundowns.

Avea 13 meciuri şi 2 goluri pentru naţionala Africii de Sud. Ambele goluri le-a marcat în campania de calificare pentru Cupa Mondială 2026.

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