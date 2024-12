Gigi Becali, dezvăluiri despre drama amoroasă din vestiarul FCSB-ului. Ngezana și-ar fi lăsat un coechipier fără iubită: "E româncă" - Antena Sport

Gigi Becali a făcut dezvăluiri rare despre o dramă amoroasă din vestiarul FCSB-ului. De vină ar fi Siyabonga Ngezana, cel care i-ar fi „furat” iubita unui coechipier. Patronul campioanei României ar fi aflat detalii „picante”.

Finanțatorul roș-albaștrilor l-a acuzat pe Ngezana că se dă lovit la FCSB și l-a amenințat că îl amendează drastic. „Îi dăm 10.000 amendă. Are omul gagică, asta e”, spunea Becali când a aflat că fundașul sud-african a refuzat să joace cu Farul și și-a dorit să rămână la București.

Gigi Becali, dezvăluiri despre drama amoroasă pe care ar fi provocat-o Ngezana

Latifundiarul din Pipera anunță că, în cele din urmă, l-a iertat pe fotbalistul de 27 de ani. Totuși, a precizat că a aflat cine este iubita lui Ngezana. Este vorba chiar de o tânără din România care ar fi fost într-o relație cu un alt jucător al FCSB-ului. Mai exact Nana Antwi, fundașul dreapta împrumutat în vară la Hermannstadt.

„Să joace de frică. Lui Birligea i-am zis și aseară a început să joace. Nu mai știau fundașii ce să facă. Nu a dat gol, dar i-a înnebunit pe fundași. La mine nu merge. Și lui Tănase i-am spus: ‘Ești prietenul meu, dar te scot’.

Eu l-am iertat pe Ngezana. Știu și ce gagică are. I-am găsit gagica. Eu am zis la mișto, dar chiar așa era. El m-a întrebat: ‘Păi de unde știai tu de gagică?’. Eu am zis la mișto. Cică o are pe aia pe care a avut-o Nana (n.r. Nana Antwi).