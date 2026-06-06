Imagini de la nunta lui Alexandru Pantea. Fotbalistul de la FCSB s-a căsătorit, cine este soţia lui

Momente fericite la FCSB după ce echipa a prins Conference League. Daniel Bîrligea a cerut-o în căsătorie pe Antonia Salanță, iar acum Alexandru Pantea, colegul său de la FCSB, s-a căsătorit!
Fundașul și-a cerut partenera în căsătorie în luna decembrie a anului trecut, în vacanța de iarnă din Bali. Sâmbătă, 6 iunie, cei doi au făcut şi nunta în incinta unui local din Bolintin Vale.
Cei doi miri au postat mai multe imagini de la evenimentul care a avut loc în aer liber pe rețelele de socializare.
„Un singur nume, o singură poveste”, a fost mesajul care a însoțit postarea.
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A post shared by ALINA (@alinapantea_)
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