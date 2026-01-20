Imagini rare cu părţinţii si sora lui Radu Drăguşin. Ce mesaj au avut la cununia civilă: "Să aibă o familie frumoasă" - Antena Sport

Radu Drăguşin (23 de ani) s-a cununat civil cu Ioana Stan. Fericitul eveniment pentru fundaşul naţionalei a avut loc azi, în Bucureşti, în ziua în care Tottenham se duelează cu Borussia Dortmund în Champions League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Radu Drăguşin şi Ioana formează un cuplu de cinci ani, de pe vremea când fundaşul evolua la Juventus. Internaţionalul român şi-a cerut iubita în căsătorie în octombrie 2025. Cei doi nu au mai aşteptat şi au decis să se cunune civil la câteva luni după cererea în căsătorie. Evenimentul a fost unul restrâns, participând apropiaţii celor doi.

La eveniment a fost prezenţi şi părinţii fotbalistului. Dan Drăgușin, a fost jucător de volei în echipa națională a României, şi Svetlana Simion (fostă Drăgușin), care a fost căpitan al echipei naționale de baschet a Românie. Sora lui Drăguşin, Meira Drăgușin, a fost şi ea prezentă. Ea este o antreprenoare româncă şi este activă în industria organizării de evenimente. La eveniment a fost pretentă şi bunica fotbalistului.

“Îi doresc multă sănătate. Să aibă o familie frumoasă. Deşi nu este primul copil care s-a căsătorit, am emoţii. Deși nu e primul copil care mi se căsătorește, e normal să fie și emoții. (n.r. – Cum ați recționat când ați văzut-o prima dată pe aleasa inimii lui?) Am avut așa un sentiment că e parte din familie. (n.r. – Ce urmează pentru Radu în carieră?) El știe cel mai bine ce urmează, nu putem decât să fim alături de el și îi urez să fie sănătos. Cu sufletul sunt alături de el și de decizia lui. Nu putem decât să ne dorim să fie la Mondial. Toți jucătorii sunt importanți, importantă e victoria (n.r. – cu Turcia)”, a declarat Dan, tatăl lui Radu Drăguşin, înainte de cununia civilă.