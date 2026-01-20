Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Imagini rare cu părţinţii si sora lui Radu Drăguşin. Ce mesaj au avut la cununia civilă: "Să aibă o familie frumoasă" - Antena Sport

Home | Extra | Imagini rare cu părţinţii si sora lui Radu Drăguşin. Ce mesaj au avut la cununia civilă: “Să aibă o familie frumoasă”
Foto

Imagini rare cu părţinţii si sora lui Radu Drăguşin. Ce mesaj au avut la cununia civilă: “Să aibă o familie frumoasă”

Radu Constantin Publicat: 20 ianuarie 2026, 16:27

Comentarii
Imagini rare cu părţinţii si sora lui Radu Drăguşin. Ce mesaj au avut la cununia civilă: “Să aibă o familie frumoasă”
galerie foto Galerie (15)

Radu Drăguşin (23 de ani) s-a cununat civil cu Ioana Stan. Fericitul eveniment pentru fundaşul naţionalei a avut loc azi, în Bucureşti, în ziua în care Tottenham se duelează cu Borussia Dortmund în Champions League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Radu Drăguşin şi Ioana formează un cuplu de cinci ani, de pe vremea când fundaşul evolua la Juventus. Internaţionalul român şi-a cerut iubita în căsătorie în octombrie 2025. Cei doi nu au mai aşteptat şi au decis să se cunune civil la câteva luni după cererea în căsătorie. Evenimentul a fost unul restrâns, participând apropiaţii celor doi.

La eveniment a fost prezenţi şi părinţii fotbalistului. Dan Drăgușin, a fost jucător de volei în echipa națională a României, şi Svetlana Simion (fostă Drăgușin), care a fost căpitan al echipei naționale de baschet a Românie. Sora lui Drăguşin, Meira Drăgușin,  a fost şi ea prezentă. Ea este o antreprenoare româncă şi este activă în industria organizării de evenimente. La eveniment a fost pretentă şi bunica fotbalistului.

“Îi doresc multă sănătate. Să aibă o familie frumoasă. Deşi nu este primul copil care s-a căsătorit, am emoţii. Deși nu e primul copil care mi se căsătorește, e normal să fie și emoții. (n.r. – Cum ați recționat când ați văzut-o prima dată pe aleasa inimii lui?) Am avut așa un sentiment că e parte din familie. (n.r. – Ce urmează pentru Radu în carieră?) El știe cel mai bine ce urmează, nu putem decât să fim alături de el și îi urez să fie sănătos. Cu sufletul sunt alături de el și de decizia lui. Nu putem decât să ne dorim să fie la Mondial. Toți jucătorii sunt importanți, importantă e victoria (n.r. – cu Turcia)”, a declarat Dan, tatăl lui Radu Drăguşin, înainte de cununia civilă.

 

Reclamă
Reclamă
+(15)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va ajuta Olimpiu Moruţan pe Rapid să ia titlul în Liga 1?
Loading ... Loading ...
Citește și:
A trimis trenul în direcția greșită. Cum a reuşit un impiegat din gara Bucureşti Băneasa gafa colosală
Observator
A trimis trenul în direcția greșită. Cum a reuşit un impiegat din gara Bucureşti Băneasa gafa colosală
Cristi Săpunaru s-a enervat în direct când a aflat salariul lui Olimpiu Moruțan la Rapid: ”Trebuie să și livrezi. Ceilalți n-ajung nici la jumătate”
Fanatik.ro
Cristi Săpunaru s-a enervat în direct când a aflat salariul lui Olimpiu Moruțan la Rapid: ”Trebuie să și livrezi. Ceilalți n-ajung nici la jumătate”
17:03
VIDEOFlorentin Petre, declarație emoționantă la demolarea stadionului lui Dinamo: “Toate amintirile frumoase”
16:53
Patronul unui club de tradiţie din România anunţă falimentul: “Nu am bani! Se va închide”
16:51
Rapid a făcut anunțul în privința lui Olimpiu Moruțan: „O tâmpenie!”
16:40
VideoAntena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 20 ianuarie
16:31
Kairat – Club Brugge LIVE SCORE (17:30). Duel de foc și pentru Cristi Chivu. Programul zilei de marți
16:29
Ce face azi omul care a eliminat România la ultimul Mondial la care “tricolorii” au participat
Vezi toate știrile
1 Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes” 2 Surpriză de proporţii: Giovanni Becali a anunţat transferul lui Olimpiu Moruţan: “98-99% e aranjat” 3 Un club din Premier League forţează transferul definitiv al lui Radu Drăgușin 4 VIDEONu a rezistat! Selecţionerul Marocului l-a certat pe Diaz după ce şi-a bătut joc de penalty-ul din prelungiri! 5 Zeljko Kopic, în doliu! Tragedia a fost anunţată de antrenor: “Odihnește-te în pace” 6 Salariul uriaş pe care Olimpiu Moruţan îl va avea în Liga 1
Citește și