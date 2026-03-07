"Cazul Ganea" s-a repetat! Un internaţional român a prins de gât arbitrul! Scenele sunt şocante - Antena Sport

Ionel Ganea a lovit un arbitru pe 26 august 2007, în timpul meciului dintre Poli Timișoara și Rapid București. Imaginile au şocat fotbalul românesc. După ce a fost eliminat, Ionel Ganea l-a strâns de gât și l-a lovit cu pumnul în coaste pe arbitrul asistent Dorin Mudura.

Scenele halucinante s-au repetat, iar de această dată protagonistul a fost Troy Tomsa (18 ani), un tânăr jucător român care evoluează în Italia, la Sassuolo.

Internaționalul de juniori al României juca azi pentru echipa Primavera a lui Sassuolo, şi a fost eliminat în meciul pierdut cu 2-5 pe terenul lui Napoli. Enervat, Tomșa nu şi-a putut stăpâni furia şi s-a repezit la arbitrul central, Mattia Maresca. L-a prins de gât cu ambele mâini, şi a fost greu de oprit de colegi.

Jucătorii lui Napoli au intervenit pentru a-l îndepărta pe fotbalistul român și a evita escaladarea conflictului.

