Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Cazul Ganea" s-a repetat! Un internaţional român a prins de gât arbitrul! Scenele sunt şocante - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | “Cazul Ganea” s-a repetat! Un internaţional român a prins de gât arbitrul! Scenele sunt şocante
VIDEO

“Cazul Ganea” s-a repetat! Un internaţional român a prins de gât arbitrul! Scenele sunt şocante

Radu Constantin Publicat: 7 martie 2026, 16:28

Comentarii
Cazul Ganea s-a repetat! Un internaţional român a prins de gât arbitrul! Scenele sunt şocante

Ionel Ganea a lovit un arbitru pe 26 august 2007, în timpul meciului dintre Poli Timișoara și Rapid București. Imaginile au şocat fotbalul românesc. După ce a fost eliminat, Ionel Ganea l-a strâns de gât și l-a lovit cu pumnul în coaste pe arbitrul asistent Dorin Mudura.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Scenele halucinante s-au repetat, iar de această dată protagonistul a fost Troy Tomsa (18 ani), un tânăr jucător român care evoluează în Italia, la Sassuolo.

Internaționalul de juniori al României juca azi pentru echipa Primavera a lui Sassuolo, şi a fost eliminat în meciul pierdut cu 2-5 pe terenul lui Napoli. Enervat, Tomșa nu şi-a putut stăpâni furia şi s-a repezit la arbitrul central, Mattia Maresca. L-a prins de gât cu ambele mâini, şi a fost greu de oprit de colegi.

Jucătorii lui Napoli au intervenit pentru a-l îndepărta pe fotbalistul român și a evita escaladarea conflictului.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă Marele Premiu al Australiei, prima cursă din noul sezon de F1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacţia unei turiste din Pakistan după ce a vizitat sanctuarul de urşi de la Zărnești: E un lucru nobil
Observator
Reacţia unei turiste din Pakistan după ce a vizitat sanctuarul de urşi de la Zărnești: E un lucru nobil
El este tenismenul român care a rămas blocat din cauza războiului. A fost nevoie de intervenția ATP, după ce un bilet de avion a ajuns să coste 5.000 de euro
Fanatik.ro
El este tenismenul român care a rămas blocat din cauza războiului. A fost nevoie de intervenția ATP, după ce un bilet de avion a ajuns să coste 5.000 de euro
16:23
Metaloglobus – UTA 2-2. Rezultat bun la debut pentru Florin Bratu
16:12
Mihăiţă Pleşan, scandal total cu Meme Stoica: “România duce lipsă de orice, dar de șmecheri, nu”
16:10
Elias Charalambous a pregătit surprize pentru meciul cu U Cluj. Care va fi marele absent din acest joc
15:35
Costel Gâlcă, anunț despre Kader Keita înainte de Rapid – Universitatea Craiova: „A venit la antrenamente”
15:07
VIDEONicolae Stanciu, debut cu emoții la noua echipă. A rămas întins pe gazon, după o lovitură
14:51
VIDEOBoston Celtics, un nou succes categoric în NBA. Jayson Tatum a revenit după 10 luni
Vezi toate știrile
1 Ce dezastru! Ce s-a ales de apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai 2 Gafa care îl poate costa pe Neluţu Varga plecarea lui Daniel Pancu. Acum s-a aflat 3 VIDEOGeorge Russell, pole position în Marele Premiu al Australiei. Dublă Mercedes în primele calificări ale sezonului 4 S-a stabilit lista finală a candidaţilor la şefia FRF. Cu cine se bate Răzvan Burleanu 5 Decizia luată de Adrian Ilie, după ce Gigi Becali i-a propus să revină la FCSB: “I-am promis” 6 Lista preliminară a stranierilor convocaţi de Mircea Lucescu pentru barajul Turcia – România. Surprizele lui Il Luce
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”
Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”